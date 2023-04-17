В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей

На разработку проекта, который стартует уже в 2023 году и рассчитан до 19 ноября 2025 года, готовы потратить 356 993 857 рублей. Внедрять интеллектуальную транспортную систему предстоит поэтапно. В планах это должно повысить эффективность организации движения, безопасность на омских дорогах, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.