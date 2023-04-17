В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Омске все же может появиться интеллектуальная транспортная система (ИТС). По крайней мере сейчас БУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» ищет компанию, которая займется внедрением этой самой «умной» системы в городе и автоматизации процессов управления дорожным движением.
На разработку проекта, который стартует уже в 2023 году и рассчитан до 19 ноября 2025 года, готовы потратить 356 993 857 рублей. Внедрять интеллектуальную транспортную систему предстоит поэтапно. В планах это должно повысить эффективность организации движения, безопасность на омских дорогах, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.
Согласно проекту контракта, будущему исполнителю работ нужно будет выполнить следующее:
Чуть больше 71 млн рублей пойдет на создание центра управления дорожным движением, в том числе оснащение его серверами для обработки, хранения и визуализации данных подсистем интеллектуальной транспортной системы, а также организацию автоматизированных рабочих мест для должностных лиц и операторов ИТС и установку видеостены.
Заявки от компаний принимают до 3 мая 2023 года, а подвести итоги торгов обещают 5 мая.
Напомним, что в Омске постоянно заводят разговоры о запуске новой транспортной системы. Заработать она, кстати, должна была еще в декабре 2021 года, однако затем последовали регулярные переносы запуска.