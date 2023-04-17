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В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей

17 апреля 2023, 07:43
Фото: Город55
Реализация проекта намечена на 2023–2025 год.

В Омске все же может появиться интеллектуальная транспортная система (ИТС). По крайней мере сейчас БУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» ищет компанию, которая займется внедрением этой самой «умной» системы в городе и автоматизации процессов управления дорожным движением.

На разработку проекта, который стартует уже в 2023 году и рассчитан до 19 ноября 2025 года, готовы потратить 356 993 857 рублей. Внедрять интеллектуальную транспортную систему предстоит поэтапно. В планах это должно повысить эффективность организации движения, безопасность на омских дорогах, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Согласно проекту контракта, будущему исполнителю работ нужно будет выполнить следующее:

  • Создать модули и подсистемы Единой платформы управления транспортной системой. На это заложили 111 124 000 рублей;
  • Модернизировать 33 светофорных объекта. Стоимость усовершенствования одного комплекса — 4,5 млн рублей;
  • Установить 40 детекторов транспорта по 657 500 рублей каждый.

Чуть больше 71 млн рублей пойдет на создание центра управления дорожным движением, в том числе оснащение его серверами для обработки, хранения и визуализации данных подсистем интеллектуальной транспортной системы, а также организацию автоматизированных рабочих мест для должностных лиц и операторов ИТС и установку видеостены.

Заявки от компаний принимают до 3 мая 2023 года, а подвести итоги торгов обещают 5 мая.

Напомним, что в Омске постоянно заводят разговоры о запуске новой транспортной системы. Заработать она, кстати, должна была еще в декабре 2021 года, однако затем последовали регулярные переносы запуска.

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#Юлия Истомина#Транспортная сеть#Транспорт#Общественный транспорт#Дороги#Аукцион#Дорожное движение#Город#Общество#Новости#Омск
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