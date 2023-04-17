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В ЕР рассказали о разных способах участия в «Диктанте Победы»

17 апреля 2023, 16:20
Фото: er.ru
Единороссы организуют «Диктант Победы» не только в Российской Федерации, но и более чем в 40 других государствах. Впервые вопросы будут переведены на китайский, английский, сербский, немецкий, испанский и французский языки.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о готовности более чем 22 000 площадок для проведения «Диктанта Победы». Также он отметил, что число этих площадок кратно увеличивается из года в год. Это означает, что информация о подвиге наших предков, остановивших нацистов, востребована и актуальна, пишет rostovgazeta.ru.

В России больше всего площадок создано в Ставропольском и Краснодарском краях, в Московской, Самарской и Тульской областях. В Донбассе в этом году будут работать свыше 120 локаций. Хинштейн акцентировал внимание на важности проведения «Диктанта Победы» в новых субъектах Российской Федерации.

Организаторы отмечают, что диктант можно написать не только в специально созданных пунктах. Это можно сделать и на портале диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. Из них 20 по общей военно-исторической тематике, а оставшиеся 5 касаются конкретного региона, причем не только российского. Региональные вопросы помогали составлять историки, краеведы и общественники из 18 государств. В этом году к акции присоединилась Шри-Ланка.

Глава движения «Волонтёры России», зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что представители движения помогают проводить акцию уже 5 лет. В 2023-м планируется привлечь примерно 20 000 добровольцев. Им предстоит помогать организаторам в том числе в новых регионах. Занко сообщила, что в этом году диктант включает вопросы по Нюрнбергскому процессу, освобождению Донбасса от нацистов и снятию блокады Ленинграда.

Как сообщает сайт ER.RU, «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

«Все больше омичей высказывают желание написать „Диктант Победы“, поэтому в этом году мы увеличили количество площадок, их будет больше трехсот. Акция традиционно пройдет в библиотеках, школах, музеях, а также в Омском кадетском корпусе, Омской крепости, Общественной палате Омской области, даже в парке „Птичья гавань“.

Отмечу, что в «Диктанте Победы» примут участие не только омичи, но и жители всех 32 районов области. Омское региональное отделение партии «Единая Россия» уже подготовило необходимое количество бумажных листов и авторучек для проведения акции. Мы ожидаем около 11 тысяч участников. Некоторые омичи, кстати, уже проходят тренировочные тесты на официальном сайте «Диктанта Победы», — сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память» Александр Артемов.

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