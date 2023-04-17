В ЕР рассказали о разных способах участия в «Диктанте Победы»

Организаторы отмечают, что диктант можно написать не только в специально созданных пунктах. Это можно сделать и на портале диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. Из них 20 по общей военно-исторической тематике, а оставшиеся 5 касаются конкретного региона, причем не только российского. Региональные вопросы помогали составлять историки, краеведы и общественники из 18 государств. В этом году к акции присоединилась Шри-Ланка.