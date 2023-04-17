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В Башкирии предложили создать новую государственную награду

17 апреля 2023, 11:41
Депутаты Курултая Республики Башкирии разработали законопроект о создании новой государственной награды - медали имени генерала Шаймуратова.

Как сообщила пресс-служба Государственного собрания республики, эта награда будет вручаться жителям республики за отвагу и мужество, проявленные при охране общественного порядка, спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни, пишет ФедералПресс.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев отметил, что вместе с медалью будет учрежден орден, который будет являться вышестоящей государственной наградой региона. Орден будет вручаться наиболее отличившимся гражданам, проявившим личную самоотверженность и героизм при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни.



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