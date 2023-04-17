В Башкирии предложили создать новую государственную награду

Как сообщила пресс-служба Государственного собрания республики, эта награда будет вручаться жителям республики за отвагу и мужество, проявленные при охране общественного порядка, спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни, пишет ФедералПресс.