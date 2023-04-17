В Башкирии предложили создать новую государственную награду

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Как сообщила пресс-служба Государственного собрания республики, эта награда будет вручаться жителям республики за отвагу и мужество, проявленные при охране общественного порядка, спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни, пишет ФедералПресс.
Спикер Госсобрания Константин Толкачев отметил, что вместе с медалью будет учрежден орден, который будет являться вышестоящей государственной наградой региона. Орден будет вручаться наиболее отличившимся гражданам, проявившим личную самоотверженность и героизм при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни.