Терапевт Доржиев: Вода — единственное, чем можно запивать таблетки

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Использование фруктовых соков, например, может негативно повлиять на действующие вещества лекарств. Кофе не рекомендуется для запивания успокоительных средств, так как это может изменить их свойства и вызвать возбуждение. По словам врача, самый безопасный вариант — запивать таблетки обычной водой. Сочетание лекарств с алкоголем также опасно, поскольку это может привести к образованию токсических соединений в организме, пишет Pravda.Ru.
Чай, кофе и молоко не рекомендуются для запивания лекарств: снижают эффективность и увеличивают нагрузку на печень
Запивать таблетки следует только водой и не сочетать их с алкогольными напитками, так как это может серьезно повлиять на их действие.