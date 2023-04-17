Терапевт Доржиев: Вода — единственное, чем можно запивать таблетки

Использование фруктовых соков, например, может негативно повлиять на действующие вещества лекарств. Кофе не рекомендуется для запивания успокоительных средств, так как это может изменить их свойства и вызвать возбуждение. По словам врача, самый безопасный вариант — запивать таблетки обычной водой. Сочетание лекарств с алкоголем также опасно, поскольку это может привести к образованию токсических соединений в организме, пишет Pravda.Ru.