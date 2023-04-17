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Терапевт Доржиев: Вода — единственное, чем можно запивать таблетки

17 апреля 2023, 05:41
Следует запивать таблетки правильным образом, так как это может существенно повлиять на их эффективность. Врач-терапевт Зандан Доржиев подчеркнул, что важно не только время приема препарата, но и то, чем мы запиваем таблетки.

Использование фруктовых соков, например, может негативно повлиять на действующие вещества лекарств. Кофе не рекомендуется для запивания успокоительных средств, так как это может изменить их свойства и вызвать возбуждение. По словам врача, самый безопасный вариант — запивать таблетки обычной водой. Сочетание лекарств с алкоголем также опасно, поскольку это может привести к образованию токсических соединений в организме, пишет Pravda.Ru.

Чай, кофе и молоко не рекомендуются для запивания лекарств: снижают эффективность и увеличивают нагрузку на печень

Запивать таблетки следует только водой и не сочетать их с алкогольными напитками, так как это может серьезно повлиять на их действие.

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