Суровые школьные будни. Омские дети ходили больше четырех километров на занятия

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Проблема с подвозом детей до школы возникла в Нововаршавском районе. Прокуратура выяснила, что автобус для этих целей был в не самом лучшем состоянии. Транспортное средство на техосмотр не отправляли, а вместе с тем 42 ребенка, учащиеся в Любовской ООШ, ходили на занятия пешком.
Дети шли больше четырех километров, пересекали железнодорожные пути, где не было специально оборудованного пешеходного перехода. Это явно не только выматывало школьников, но и представляло опасность для их жизней. Сотрудники надзорного ведомства узнали, что в целом на территории района в организации перевозок пассажиров имеются сбои.
Председатель комитета по образованию районной администрации получил представление от представителей прокуратуры. Теперь ребята добираются до учебного заведения на автобусе ежедневно. Транспорт возит детей на занятия и обратно домой.
Ранее стало известно о том, что школьники Колосовского района также ходят на занятия пешком. Детей не подвозят, так как населенные пункты не оборудованы остановками и дорожными знаками. Проблему прокуратуре пришлось решать через суд.