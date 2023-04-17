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Суровые школьные будни. Омские дети ходили больше четырех километров на занятия

17 апреля 2023, 04:49
Фото: Город55

Омская прокуратура выбила автобус для школьников, которые ходили на занятия пешком

Детям приходилось преодолевать внушительное расстояние, чтобы попасть на уроки.

Проблема с подвозом детей до школы возникла в Нововаршавском районе. Прокуратура выяснила, что автобус для этих целей был в не самом лучшем состоянии. Транспортное средство на техосмотр не отправляли, а вместе с тем 42 ребенка, учащиеся в Любовской ООШ, ходили на занятия пешком.

Дети шли больше четырех километров, пересекали железнодорожные пути, где не было специально оборудованного пешеходного перехода. Это явно не только выматывало школьников, но и представляло опасность для их жизней. Сотрудники надзорного ведомства узнали, что в целом на территории района в организации перевозок пассажиров имеются сбои.

Председатель комитета по образованию районной администрации получил представление от представителей прокуратуры. Теперь ребята добираются до учебного заведения на автобусе ежедневно. Транспорт возит детей на занятия и обратно домой.

Ранее стало известно о том, что школьники Колосовского района также ходят на занятия пешком. Детей не подвозят, так как населенные пункты не оборудованы остановками и дорожными знаками. Проблему прокуратуре пришлось решать через суд.

Из-за отсутствия остановок дети в Омской области идут до школ пешком
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#Прокуратура#Школьный автобус#Нововаршавский район#Дети#Школьники#Перевозки#Транспорт#Общество#Новости#Омская область#Алина Ясинская
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