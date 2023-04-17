Суровые школьные будни. Омские дети ходили больше четырех километров на занятия

Проблема с подвозом детей до школы возникла в Нововаршавском районе. Прокуратура выяснила, что автобус для этих целей был в не самом лучшем состоянии. Транспортное средство на техосмотр не отправляли, а вместе с тем 42 ребенка, учащиеся в Любовской ООШ, ходили на занятия пешком.