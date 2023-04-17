Шприцы, битое стекло и смрад. Омичи показали жуткий двор в центре, где гуляют дети

Этот участок находится совсем рядом с дорогой, ведущей к театру «Дом актера». Также недалеко располагается пешеходная улица Чокана Валиханова — одно из главных мест для прогулок в городе. Гуляющие в центре Омска люди не подозревают, что буквально в 100 метрах от них регулярно собираются подозрительные компании, которые могут представлять опасность.