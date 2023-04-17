Шприцы, битое стекло и смрад. Омичи показали жуткий двор в центре, где гуляют дети

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:56
Между домами по улицам Карла Маркса, 10, Ленинградская площадь, 3 и Степана Разина, 10А есть площадка, которую облюбовали различные «маргинальные личности». Так выразились обратившиеся в редакцию Города55 местные жители. На жалобы, по их словам, никто не реагирует, а детям тем временем приходится делить площадку с наркоманами, алкоголиками и бездомными.
«Описать это приличными словами невозможно, но мы попытаемся! Каждый день с утра и до глубокой ночи там распивают спиртные напитки и употребляют запрещенные вещества местные маргинальные личности. Любой прохожий использует эту территорию в качестве общественного туалета. Везде битое стекло, шприцы, чья-то одежда. Бомжи в летнее время там спят! Полиция проходит мимо и закрывает на это глаза», — рассказали омичи.
Этот участок находится совсем рядом с дорогой, ведущей к театру «Дом актера». Также недалеко располагается пешеходная улица Чокана Валиханова — одно из главных мест для прогулок в городе. Гуляющие в центре Омска люди не подозревают, что буквально в 100 метрах от них регулярно собираются подозрительные компании, которые могут представлять опасность.
«Когда же обратят внимание на все происходящее? Или мы должны ждать, пока кого-нибудь убьют в этих зарослях или изнасилуют?», — с опаской задаются вопросами местные жители.
По их словам, ситуация на площадке летом усугубляется. Тем более при недостатке освещения на территории выходить на улицу попросту страшно.