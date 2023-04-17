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Предложено сделать обслуживание карт МИР в России бесплатным без допусловий

17 апреля 2023, 04:57
Политолог Антон Орлов обратился к главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной с предложением сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий во всех банках.

В письме, копию которого получило RT, он отметил, что на фоне санкций против российской банковской системы карта МИР стала единственной альтернативой для миллионов граждан России.

Многие банки уже предоставляют своим клиентам возможность пользоваться картой МИР без оплаты обслуживания, однако есть крупные банки, которые требуют плату или выполнения дополнительных условий.

По мнению Орлова, обслуживание карт МИР должно быть бесплатным без каких-либо дополнительных условий, чтобы обеспечить гражданам возможность безналичных расчетов в ряде зарубежных стран и оплаты покупок смартфоном.

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