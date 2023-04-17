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Плюсы плохой погоды. В Омске перед обработкой от клещей закрыли два парка

17 апреля 2023, 06:10
Фото: Город55

В Омске во время непогоды парки обработают от клещей

Аттракционы не будут работать из-за плохой погоды, и в это время парки обработают от клещей.

В телеграм-канале «Городские парки» появилось объявление для желающих покататься на аттракционах. Из-за плохой погоды и сильного ветра карусели не будут работать сегодня, 17 апреля.

Также прогуляться по паркам будет нельзя во вторник, 18 апреля, и в среду, 19 апреля. В эти дни парки будут обрабатывать от клещей.

18 апреля будет проходить обработка парка имени 30-летия ВЛКСМ, а 19 апреля — в парке Советский.

Кроме этого во вторник, 18 апреля, будет проходить противоклещевая обработка в Саде им. Кирова и в «Саде Сибирь». Омичей настоятельно просят воздержаться от прогулок в эти дни.

Тем временем клещи в Омске уже атакуют прохожих и животных. Первого клеща сняли с ребенка.

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#Ольга Акамова#Парки#Клещи#Обработка от клещей#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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