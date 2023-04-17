Плюсы плохой погоды. В Омске перед обработкой от клещей закрыли два парка

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В телеграм-канале «Городские парки» появилось объявление для желающих покататься на аттракционах. Из-за плохой погоды и сильного ветра карусели не будут работать сегодня, 17 апреля.
Также прогуляться по паркам будет нельзя во вторник, 18 апреля, и в среду, 19 апреля. В эти дни парки будут обрабатывать от клещей.
18 апреля будет проходить обработка парка имени 30-летия ВЛКСМ, а 19 апреля — в парке Советский.
Кроме этого во вторник, 18 апреля, будет проходить противоклещевая обработка в Саде им. Кирова и в «Саде Сибирь». Омичей настоятельно просят воздержаться от прогулок в эти дни.
Тем временем клещи в Омске уже атакуют прохожих и животных. Первого клеща сняли с ребенка.