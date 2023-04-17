Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке

Прокуроры намерены проверить деятельность должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации. Они должны соблюдать законы об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Однако жалобы омичей указывают, что эти законы исполняются не полностью.