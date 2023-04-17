Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Прокуратура Кировского округа города Омска после жалоб жителей одного из микрорайонов города инициировала проверку соблюдения одной из управляющих компаний законодательства по отлову безнадзорных животных.
«Местная жительница в социальной сети пожаловалась, что на детской площадке по адресу Мельничная 87 корпус 1 обитают безнадзорные собаки, которые ведут себя агрессивно. Взрослые опасаются за жизнь и здоровье своих детей, которые не могут безопасно играть на данной территории. При этом, как утверждает женщина, жалобы в управляющую компанию об отлове бродячих животных не дают должного результата», - рассказали в прокуратуре Омской области.
Прокуроры намерены проверить деятельность должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации. Они должны соблюдать законы об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Однако жалобы омичей указывают, что эти законы исполняются не полностью.
После проверки нарушителей привлекут к ответственности, отметили в прокуратуре.