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Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке

17 апреля 2023, 05:53
Фото: 1MI
Животные, пл словам местных жителей ведут себя агрессивно

В Омске стая бездомных собак терроризирует детскую площадку

Управляющая компания, куда жалуются местные жители, никак не реагирует на обращения.

Прокуратура Кировского округа города Омска после жалоб жителей одного из микрорайонов города инициировала проверку соблюдения одной из управляющих компаний законодательства по отлову безнадзорных животных. 

«Местная жительница в социальной сети пожаловалась, что на детской площадке по адресу Мельничная 87 корпус 1 обитают безнадзорные собаки, которые ведут себя агрессивно. Взрослые опасаются за жизнь и здоровье своих детей, которые не могут безопасно играть на данной территории. При этом, как утверждает женщина, жалобы в управляющую компанию об отлове бродячих животных не дают должного результата», - рассказали в прокуратуре Омской области.

Прокуроры намерены проверить деятельность должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации. Они должны соблюдать законы об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Однако жалобы омичей указывают, что эти законы исполняются не полностью. 

После проверки нарушителей привлекут к ответственности, отметили в прокуратуре. 

«Нас окружили собаки». Омичи пожаловались на стаю псов в популярном парке
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#Василий Попов#Прокуратура#Собака#Жалоба#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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