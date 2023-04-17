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Омичей поздравили с Пасхой на огромном колесе обозрения

17 апреля 2023, 02:49
Фото: Пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»
Вечернюю иллюминацию запустили в парке на «Зеленом острове».

Под конец дня, 16 апреля, в парке «Вокруг света» на 68-метровом колесе обозрения появилась бегущая строка «С праздником светлой Пасхи!». Колесо остановили, а затем подключили специальную иллюминацию в честь православного празднества. Горожанам организовали световое шоу в виде цветов и разноцветных яиц.

Видео: Пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»

Отметим, что руководство парка поздравляет таким образом омичей уже не в первый раз. Так, недавно иллюминацию запускали в честь Международного женского дня и 23 февраля.

Ранее мэр Сергей Шелест анонсировал открытие в парке «Вокруг света» новых аттракционов. К началу лета отдыхающие на «Зеленом острове» смогут прокатиться на экстремальном аттракционе «Дискавери», испробовать автодром и веревочный парк. Помимо всего прочего на территории оборудуют самый большой батут в России.

В июне в Омске появится самый большой батут в России
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#Алина Ясинская#Пасха#Колесо обозрения#Зеленый остров#Парк вокруг света#Город#Общество#Новости#Омск#Видео
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