Омичей поздравили с Пасхой на огромном колесе обозрения

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Под конец дня, 16 апреля, в парке «Вокруг света» на 68-метровом колесе обозрения появилась бегущая строка «С праздником светлой Пасхи!». Колесо остановили, а затем подключили специальную иллюминацию в честь православного празднества. Горожанам организовали световое шоу в виде цветов и разноцветных яиц.
Отметим, что руководство парка поздравляет таким образом омичей уже не в первый раз. Так, недавно иллюминацию запускали в честь Международного женского дня и 23 февраля.
Ранее мэр Сергей Шелест анонсировал открытие в парке «Вокруг света» новых аттракционов. К началу лета отдыхающие на «Зеленом острове» смогут прокатиться на экстремальном аттракционе «Дискавери», испробовать автодром и веревочный парк. Помимо всего прочего на территории оборудуют самый большой батут в России.