Новая транспортная система, бродячие собаки и теплоход в Большеречье. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Новость №1. В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
Управление дорожного хозяйства Омской области ищет компанию, которая займется внедрением «умной» транспортной системы в городе и автоматизацией процессов управления дорожным движением. На разработку проекта, который стартует уже в 2023 году и рассчитан до 19 ноября 2025 года, готовы потратить 357 млн рублей. Внедрять интеллектуальную транспортную систему предстоит поэтапно. В планах это должно повысить эффективность организации движения, безопасность на омских дорогах, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.
Новость №2. В Омске стая бездомных собак терроризирует детскую площадку
Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке, но управляющая компания никак на отреагировала на обращения местных жителей. Теперь ситуацией во дворах на улице Мельничной займется прокуратура. В ведомстве намерены проверить деятельность должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации. После проверки нарушителей привлекут к ответственности.
Новость №3. В Большеречье на теплоходе за 510 рублей
В Омске со 2 мая по межмуниципальному маршруту Омск — Большеречье начнет курсировать теплоход «Заря-353». Отправление из Омска по вторникам и субботам, в обратный путь — по средам и воскресеньям. Время в пути по маршруту Омск-Большеречье составит 6 часов 25 минут, стоимость полного билета — 510 рублей, детский и льготный билет — 255 рублей. Обратный путь займет по времени чуть более 6 часов. Стоимость полного билета — 480 рублей, детского и льготного — 240 рублей.