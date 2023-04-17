Новая транспортная система, бродячие собаки и теплоход в Большеречье. Омск сегодня

В Омске со 2 мая по межмуниципальному маршруту Омск — Большеречье начнет курсировать теплоход «Заря-353». Отправление из Омска по вторникам и субботам, в обратный путь — по средам и воскресеньям. Время в пути по маршруту Омск-Большеречье составит 6 часов 25 минут, стоимость полного билета — 510 рублей, детский и льготный билет — 255 рублей. Обратный путь займет по времени чуть более 6 часов. Стоимость полного билета — 480 рублей, детского и льготного — 240 рублей.