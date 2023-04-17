Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Изображение материала

Новая транспортная система, бродячие собаки и теплоход в Большеречье. Омск сегодня

17 апреля 2023, 13:52
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Омской области ищет компанию, которая займется внедрением «умной» транспортной системы в городе и автоматизацией процессов управления дорожным движением. На разработку проекта, который стартует уже в 2023 году и рассчитан до 19 ноября 2025 года, готовы потратить 357 млн рублей. Внедрять интеллектуальную транспортную систему предстоит поэтапно. В планах это должно повысить эффективность организации движения, безопасность на омских дорогах, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
Узнать подробнее

Новость №2. В Омске стая бездомных собак терроризирует детскую площадку

Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке, но управляющая компания никак на отреагировала на обращения местных жителей. Теперь ситуацией во дворах на улице Мельничной займется прокуратура. В ведомстве намерены проверить деятельность должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации. После проверки нарушителей привлекут к ответственности.

Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке
Узнать подробнее

Новость №3. В Большеречье на теплоходе за 510 рублей

В Омске со 2 мая по межмуниципальному маршруту Омск — Большеречье начнет курсировать теплоход «Заря-353». Отправление из Омска по вторникам и субботам, в обратный путь — по средам и воскресеньям. Время в пути по маршруту Омск-Большеречье составит 6 часов 25 минут, стоимость полного билета — 510 рублей, детский и льготный билет — 255 рублей. Обратный путь займет по времени чуть более 6 часов. Стоимость полного билета — 480 рублей, детского и льготного — 240 рублей. 

В Большеречье на теплоходе за 510 руб. В Омске с мая начнется пассажирская навигация
Узнать подробнее
#Итоги дня#Омск#Омская область#Общество#Город#Евгений Игишев
Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Вчера, 09:59
В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
Сегодня, 07:43
Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке
Сегодня, 05:53
Омская макаронная фабрика увеличила прибыль в 4 раза, но дивиденды платить не будет
Сегодня, 10:25
В Большеречье на теплоходе за 510 руб. В Омске с мая начнется пассажирская навигация
Сегодня, 10:35
Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
Сегодня, 09:12