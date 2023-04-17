На Левобережье Омска одобрили проект реконструкции частного детского сада

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Кировском округе собираются реконструировать детский развивающий центр. Речь идет об административном здании на улице Путилова, 5 корп. 1, где расположен частный детский сад «Умница».
Городу55 стало известно, что проект реконструкции подготовило ООО «ПСК», учредителями которого являются двое Паршиных — Сергей Владимирович (90% доли в уставном капитале) и Владимир Николаевич (10%). Компания действует с 1991 года. По данным открытых источников, доходы ООО за 2021 год составили 12 461 000 рублей. Застройщиком в заключении экспертизы указан Владимир Паршин. Положительное заключение на проект и результаты инженерных изысканий выдало ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы.
Отметим, что частный детсад «Умница» работает в Омске с 2005 года. Руководит дошкольной организацией Ольга Осипова. Сегодня детский сад состоит из четырех подразделений, расположенных по следующим адресам:
Кстати, согласно данным открытых источников, в 2021 году чистая прибыль частного детсада выросла на 739% и составила 4,3 млн рублей.