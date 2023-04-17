На Левобережье Омска одобрили проект реконструкции частного детского сада

Городу55 стало известно, что проект реконструкции подготовило ООО «ПСК», учредителями которого являются двое Паршиных — Сергей Владимирович (90% доли в уставном капитале) и Владимир Николаевич (10%). Компания действует с 1991 года. По данным открытых источников, доходы ООО за 2021 год составили 12 461 000 рублей. Застройщиком в заключении экспертизы указан Владимир Паршин. Положительное заключение на проект и результаты инженерных изысканий выдало ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы.