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На Левобережье Омска одобрили проект реконструкции частного детского сада

17 апреля 2023, 10:15
Фото: 1MI
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Детский развивающий центр находится на улице Путилова, 5 корп. 1.

В Кировском округе собираются реконструировать детский развивающий центр. Речь идет об административном здании на улице Путилова, 5 корп. 1, где расположен частный детский сад «Умница».

Городу55 стало известно, что проект реконструкции подготовило ООО «ПСК», учредителями которого являются двое Паршиных — Сергей Владимирович (90% доли в уставном капитале) и Владимир Николаевич (10%). Компания действует с 1991 года. По данным открытых источников, доходы ООО за 2021 год составили 12 461 000 рублей. Застройщиком в заключении экспертизы указан Владимир Паршин. Положительное заключение на проект и результаты инженерных изысканий выдало ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы.

Отметим, что частный детсад «Умница» работает в Омске с 2005 года. Руководит дошкольной организацией Ольга Осипова. Сегодня детский сад состоит из четырех подразделений, расположенных по следующим адресам:

  • Проспект Мира, д. 40 Б;
  • Ул. Путилова, д. 5/1;
  • Ул. 20 лет РККа, д. 21/2;
  • Ул. 70 лет Октября, д. 24.

Кстати, согласно данным открытых источников, в 2021 году чистая прибыль частного детсада выросла на 739% и составила 4,3 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Детский сад#Реконструкция#Ремонт#Проект#Экспертиза#Общество#Город#Образование#Новости#Омск
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