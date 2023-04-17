Минюст США обнаружил секретную базу китайской полиции в Нью-Йорке

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
По информации министерства, двое сотрудников отделения были задержаны, пишет RT.
В ходе пресс-конференции представитель Минюста обвинил подозреваемых в оформлении официальных документов и предоставлении других государственных услуг, а также в преследовании диссидентов.
Подозреваемые якобы работали над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени китайского правительства, начиная с февраля 2022 года, и были жителями Нью-Йорка.