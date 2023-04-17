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Минюст США обнаружил секретную базу китайской полиции в Нью-Йорке

17 апреля 2023, 17:59
Министерство юстиции США объявило о раскрытии тайного отделения китайской национальной полиции в Нью-Йорке, которое находилось в китайском квартале города — Чайна-тауне.

По информации министерства, двое сотрудников отделения были задержаны, пишет RT.

В ходе пресс-конференции представитель Минюста обвинил подозреваемых в оформлении официальных документов и предоставлении других государственных услуг, а также в преследовании диссидентов.

Подозреваемые якобы работали над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени китайского правительства, начиная с февраля 2022 года, и были жителями Нью-Йорка.

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