МИД РФ: Санкции и рост спроса в Китае и Индии могут оказать влияние на нефтяной рынок

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Кром того, возможно снижение потребления из-за финансового и банковского кризисов, а также дисциплина соблюдения антироссийских ограничений. Он подчеркнул, что ограничения на добычу нефти, принятые странами ОПЕК+, были вынужденной мерой, пишет RT.
Согласно ежемесячному докладу Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте 2023 года стал самым высоким с апреля 2020 года. Однако, в условиях изменчивости мирового рынка, возможно влияние озвученных факторов на динамику рынка нефти.