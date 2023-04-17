МИД РФ: Санкции и рост спроса в Китае и Индии могут оказать влияние на нефтяной рынок

Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что в ближайшей перспективе до конца 2023 года динамику нефтяного рынка будут оказывать влияние темпы роста спроса в Китае и Индии.