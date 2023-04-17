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МИД РФ: Санкции и рост спроса в Китае и Индии могут оказать влияние на нефтяной рынок

17 апреля 2023, 04:52
Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что в ближайшей перспективе до конца 2023 года динамику нефтяного рынка будут оказывать влияние темпы роста спроса в Китае и Индии.

Кром того, возможно снижение потребления из-за финансового и банковского кризисов, а также дисциплина соблюдения антироссийских ограничений. Он подчеркнул, что ограничения на добычу нефти, принятые странами ОПЕК+, были вынужденной мерой, пишет RT.

Согласно ежемесячному докладу Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте 2023 года стал самым высоким с апреля 2020 года. Однако, в условиях изменчивости мирового рынка, возможно влияние озвученных факторов на динамику рынка нефти.

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