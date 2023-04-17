Масла «Газпромнефть-СМ» обеспечат работу самого крупного аграрного автопарка России

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Published Сегодня, 09:46
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«Газпромнефть — смазочные материалы» перед началом весенних полевых работ увеличила поставки высокотехнологичных масел для крупнейшего российского сельскохозяйственного предприятия «Мираторг» и заменила зарубежные аналоги на производственных площадках холдинга в восьми регионах страны.
Высокотехнологичные масла используются для парка сельскохозяйственной техники компании «Мираторг» — это более 4000 современных уборочных комбайнов, тракторов и столько же единиц прицепного оборудования от российских и зарубежных производителей.
Линейка всесезонных масел для профессионального сельскохозяйственного оборудования обладает улучшенными эксплуатационными свойствами и способна существенно увеличить межсервисный интервал двигателей и трансмиссий аграрных машин. Охлаждающие жидкости «Газпромнефть — СМ» с уникальным пакетом присадок дополнительно защитят элементы техники от негативного воздействия пыли и грязи в период интенсивной работы на посевной и уборочной кампаниях.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — СМ»:
«Газпромнефть — СМ» обеспечивает надежными и качественными смазочными материалами компании и предприятия во всех ключевых отраслях экономики. При разработке рецептур для специализированной техники мы обязательно ориентируемся на условия, в которых будет эксплуатироваться продукция, и благодаря собственной современной научно-технической базе совершенствуем характеристики каждого отдельного продукта. Во время уборочных и посевных кампаний автопарки сельскохозяйственных предприятий работают с высокой интенсивностью, и наша задача — обеспечить максимальную защиту оборудования от поломок и ремонтов, чтобы наши партнеры могли своевременно проводить все сельскохозяйственные работы и обеспечивать продовольственную безопасность страны».
«Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» — крупнейший вертикально интегрированный аграрный холдинг страны, входит в список системообразующих российских предприятий. Состав холдинга включает в себя растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.