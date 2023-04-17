Деревянное здание бывшей горбольницы загорелось в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По словам представителей ведомства, в здании загорелся мусор. На место ЧП прибыли 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники для тушения пожара, пишет ФедералПресс.
Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Деревянное здание было построено в 1901 году по проекту главного архитектора города Ивана Янковского и входило в состав медицинского городка в Екатеринбурге, вместе с другими шестью домами. В настоящее время здание было заброшено.