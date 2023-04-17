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Деревянное здание бывшей горбольницы загорелось в Екатеринбурге

17 апреля 2023, 11:40
Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщила о возгорании деревянного здания бывшей горбольницы в Екатеринбурге на улице Челюскинцев, 5.

По словам представителей ведомства, в здании загорелся мусор. На место ЧП прибыли 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники для тушения пожара, пишет ФедералПресс.

Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Деревянное здание было построено в 1901 году по проекту главного архитектора города Ивана Янковского и входило в состав медицинского городка в Екатеринбурге, вместе с другими шестью домами. В настоящее время здание было заброшено.

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