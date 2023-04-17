Деревянное здание бывшей горбольницы загорелось в Екатеринбурге

Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Деревянное здание было построено в 1901 году по проекту главного архитектора города Ивана Янковского и входило в состав медицинского городка в Екатеринбурге, вместе с другими шестью домами. В настоящее время здание было заброшено.