Безработица в Омской области находится на рекордно низком уровне

Ранее данные о безработицы обнародовал Омскстат. По подсчетам аналитиков, в сравнении с последним кварталом прошлого года уровень безработицы и занятости населения в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года снизились (4,3% и 59,8% соответственно).