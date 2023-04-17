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Александр Бастрыкин взял под контроль дело о нападении на семью в Магнитогорске

17 апреля 2023, 11:39
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении мигрантов на семью в Магнитогорске, которое было сообщено ранее в социальных сетях.


В свою очередь, пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета по Челябинской области, Петру Решетникову, провести процессуальную проверку по данному инциденту, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел в парке поздно вечером 13 апреля, когда идущие рядом подростки начали «безобразно выражаться в сторону женщин». Мужья женщин заступились за них, и в результате началась драка, в которой один из мужей получил мощный удар в челюсть. Согласно сообщению в прессе, на всех участников драки полиция уже выявила.

В ходе инцидента школьники позвали своих старших братьев на разборки, а затем начали нападать на семью с палками, топорами, клюшками и камнями. Несмотря на то, что стороны конфликта примирились и записали видео, в котором утверждали, что не имеют друг к другу претензий, полиция все же будет разбираться в подробностях инцидента.

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