Александр Бастрыкин взял под контроль дело о нападении на семью в Магнитогорске

В ходе инцидента школьники позвали своих старших братьев на разборки, а затем начали нападать на семью с палками, топорами, клюшками и камнями. Несмотря на то, что стороны конфликта примирились и записали видео, в котором утверждали, что не имеют друг к другу претензий, полиция все же будет разбираться в подробностях инцидента.