Александр Бастрыкин взял под контроль дело о нападении на семью в Магнитогорске

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В свою очередь, пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета по Челябинской области, Петру Решетникову, провести процессуальную проверку по данному инциденту, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел в парке поздно вечером 13 апреля, когда идущие рядом подростки начали «безобразно выражаться в сторону женщин». Мужья женщин заступились за них, и в результате началась драка, в которой один из мужей получил мощный удар в челюсть. Согласно сообщению в прессе, на всех участников драки полиция уже выявила.
В ходе инцидента школьники позвали своих старших братьев на разборки, а затем начали нападать на семью с палками, топорами, клюшками и камнями. Несмотря на то, что стороны конфликта примирились и записали видео, в котором утверждали, что не имеют друг к другу претензий, полиция все же будет разбираться в подробностях инцидента.