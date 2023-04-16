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Защитник омского «Авангарда» Белов оказался в санкционных списках Украины

16 апреля 2023, 06:14
Фото: www.hawk.ru
Антон Белов
Всего в список попали три хоккеиста.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных ограничительных санкций. В списке оказались 82 российских спортсмена, в том числе защитник «Авангарда» Антон Белов.

36-летний «ястреб» — заслуженный мастер спорта России. Он стал чемпионом мира в 2014 году, дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА — в 2015 и 2017 годах.

В санкционном списке есть и другие хоккеисты: чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко, а также двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Указанным лицам запрещено вести предпринимательскую деятельность на территории Украины, приобретать там недвижимость и въезжать в страну.

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