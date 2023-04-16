Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области

нижнийИ еще одна новость в тему. 12 апреля в ОмГУ заговорили о поддержке СВО. Сотрудники вуза пожаловались на добровольный сбор пожертвований, якобы сумму в размере зарплаты за один день можно перечислить на нужды участников спецоперации. Решение оставалось за сотрудниками. Омский Союз ветеранов отрицал причастность к сбору. Хотя в ОмГУ говорили, что деньги идут именно в эту организацию.