Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
На неделе омичам рассказали об условиях прохождения контрактной и срочной служб. В России, напомним, стартовал весенний призыв. Контрактники смогут получить льготную ипотеку. Сейчас в Омске набирают добровольцев на СВО. Вышел новый приказ Минобороны РФ. Город55 подробно рассказывает обо всех нюансах:
12 апреля омский священнослужитель, который бывал на Донбассе, высказался о добровольцах. Тем временем стало известно, куда отправятся призывники. Законопроект об электронных повестках и цифровом реестре военнообязанных проходит финальную стадию чтений. Подробнее об этом:
нижнийИ еще одна новость в тему. 12 апреля в ОмГУ заговорили о поддержке СВО. Сотрудники вуза пожаловались на добровольный сбор пожертвований, якобы сумму в размере зарплаты за один день можно перечислить на нужды участников спецоперации. Решение оставалось за сотрудниками. Омский Союз ветеранов отрицал причастность к сбору. Хотя в ОмГУ говорили, что деньги идут именно в эту организацию.
Ночью 9 апреля жителей домов по улице Комсомольский городок разбудили крики и звуки разбивающегося стекла. Омичи вызвали полицию. Правоохранители в одной из квартир обнаружили буйного мужчину. В ход пошли наручники и резиновые палки. На место приехали медики, состояние пьяного омича ухудшалось. Он умер. Полицейских начали подозревать в убийстве при задержании.
Следователи возбудили уголовное дело, они считают, что оперативники превысили полномочия: жестко избили мужчину, нанесли тяжкий вред здоровью. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.
10 апреля в Омской области стартовал пожароопасный сезон. Для жителей региона действуют некоторые ограничения. За первую неделю произошло немало огненных инцидентов. Говорим о самых шокирующих:
11 апреля в Омске при ремонте газопровода ковш экскаватора повредил трубу. Без газа остались 12 тысяч человек. Последствия инцидента устраняли всю ночь, потребителям пришлось долго ждать возвращения ресурса. Спустя двое суток жалобы от горожан все еще были. Тогда ответственные организации опубликовали инструкцию: куда обращаться, если дома нет газа.
Не теряет актуальности проблема аварийного жилья в регионе. 13 апреля прокуратура объявила о подаче в суд заявления с требованием переселить 140 жителей Нововаршавского района из ветхих зданий. В Ленинском округе Омска один многоквартирный дом решили снести, но собственников планируют расселить до 2030 года.
Город продолжают застраивать. Так, участки на 2-й Дачной отдали под возведение новых многоэтажек. А на Московке появится целый жилой комплекс — 320 тысяч квадратных метров. Правда, к 2034 году.
Проблемы испытывают не только жилые строения, но и социальные. Состояние детского сада №377 на Заозерной оставляет желать лучшего. Жалобу оставили обеспокоенные родители. Тем временем в поселке Амурский выдали разрешение на строительство дошкольного учреждения. Новый детсад возведет компания ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон».
Жители села Сибирское Русско-Полянского района пожаловались на состояние подъездной дороги. Последний раз ее ремонтировали еще при губернаторе Леониде Полежаеве. Мы подробно поясняем, в чем недовольство местных жителей:
Не лучше ситуация с подъездом к селу Славянка и с дорогой Нововаршавка — Заречное. Ремонта объектов потребовала прокуратура. А вот омичи из Большеречья устали ждать и… сами привели дорогу в порядок. К обновлению полотна присоединились и дети, и взрослые. Заказали глину, землю и кирпич!
В Омске дороги все же ремонтируют по плану. Публикуем здесь расписание перекрытия участков улиц из-за работ.
Неделя началась с новости об экстремальном загрязнении омских водоемов. В реках и озерах выявили избыток магния, хлоридов, сульфатов, меди, ртути и других веществ. С воздухом ситуация не лучше: 12 апреля омичи массово начали жаловаться на химический запах. А в воскресенье в регионе действовал режим НМУ — период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются.
Опережая все эти события, мы решили напомнить, кто и когда должен установить в Омске системы автоматического контроля выбросов:
Есть и положительные новости в контексте. Например, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 готовятся перевести на природный газ. И еще из интересного: более двух миллионов рублей потратят на разработку плана адаптации к климатическим изменениям (тут лучше почитать подробнее).
Начало недели ознаменовало назначение нового министра образования Омской области. Пост занял экс-ректор ОмГПУ Иван Кротт. На его место в вуз с приставкой ИО пришла Наталья Макарова. Об этом объявили во вторник. Тогда же в регионе заговорили о скором визите в область министра высшего образования и науки Валерия Фалькова.
В пятницу Омский областной суд признал завышенными тарифы регоператора «Магнитна» на вывоз мусора. Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки. Теперь РЭК придется проверить расходы компании на вывоз отходов.
В это время в омском городском совете обсуждался вопрос стихийных свалок в городе. Замглавы ДГХ пожаловался депутатам на региональное минприроды.
В четверг омичей пригласили на общегородской субботник. Он состоялся 15 апреля. Корреспондент Города55 не остался в стороне. Вот, как это было:
Вернемся к тому самому заседанию горсовета. Депутатам пообещали вывозить мусор после субботников за 4-5 дней.
В начале недели болельщиков пригласили на встречу с хоккеистами «Авангарда» в честь окончания сезона. В этот же день в Омске прошла акция: над городом кружил вертолет со свитером команды. Правда, рекламная конструкция упала… Обошлось без пострадавших. Позже Городу55 стало известно, что падение было изначально задумано. Теперь разбираться будут следком и транспортная прокуратура.
Пресс-конференция по итогам сезона прошла плодотворно. Мы узнали, что контракт главного тренера заканчивается 30 апреля. Михаил Кравец оценил игру команды в сезоне. Вратарская бригада на следующий сезон сформирована. В Омске могут возродить хоккейный турнир Мемориал имени Виктора Блинова. Уже есть подтверждение и желание команд принять участие.
Корреспондент Города55 побывал на массовом празднике в честь окончания сезона. Вход был свободным. Рассказываем все в деталях:
А теперь о молодежке. «Омские ястребы» вышли в финал Кубка Харламова. Домашние матчи не будут проводить на «G-Drive Арене». Александр Крылов объяснил, почему.
Первую игру с нижегородской «Чайкой» омичи проиграли со счетом 2:6. Но на следующий день, во втором матче, удалось отыграться. 16 апреля «Омские ястребы» разбили соперника 6:2. Счет в серии теперь 1-1. Следующее противостояние пройдет в Нижнем Новгороде 19 апреля.