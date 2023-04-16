Омские следователи завели уголовное дело после убийства из-за денежного долга

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Региональный следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела за убийство по неосторожности. 15 апреля на улице Гуртьева обнаружили тело 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Город55 ранее сообщал об этом:
Установлено, что к преступлению причастен 28-летний знакомый убитого. Подозреваемый задержан. Известна позиция следствия.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подкараулил на улице потерпевшего. Тот долгое время не отдавал долг. Завязалась ссора. Подозреваемый пырнул ножом должника. После этого попытался оказать первую помощь, вызвал скорую. Но мужчина скончался на месте.
Расследование продолжается. При осмотре места происшествия был изъят нож. СК намерен заключить задержанного под стражу.