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Омские следователи завели уголовное дело после убийства из-за денежного долга

16 апреля 2023, 08:34
Фото: 1MI
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Подозреваемый пытался оказать первую помощь, но должник скончался.

Региональный следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела за убийство по неосторожности. 15 апреля на улице Гуртьева обнаружили тело 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Город55 ранее сообщал об этом:

В Омске на улице посреди дня зарезали мужчину из-за денежного долга
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Установлено, что к преступлению причастен 28-летний знакомый убитого. Подозреваемый задержан. Известна позиция следствия.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подкараулил на улице потерпевшего. Тот долгое время не отдавал долг. Завязалась ссора. Подозреваемый пырнул ножом должника. После этого попытался оказать первую помощь, вызвал скорую. Но мужчина скончался на месте.

Расследование продолжается. При осмотре места происшествия был изъят нож. СК намерен заключить задержанного под стражу.

#Уголовное дело#Убийство#Следственный комитет#СУ СКР Омской области#Смерть#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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