Омские следователи завели уголовное дело после убийства из-за денежного долга

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подкараулил на улице потерпевшего. Тот долгое время не отдавал долг. Завязалась ссора. Подозреваемый пырнул ножом должника. После этого попытался оказать первую помощь, вызвал скорую. Но мужчина скончался на месте.