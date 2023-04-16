Омичи заявили в полицию на эксгибициониста, преследовавшего ребенка

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Горожане в социальных сетях предали огласке шокирующий инцидент. Омичи застали за делом эксгибициониста. «Данный персонаж преследовал ребенка, оголив свой половой орган», — говорится в посте группы «Омск ВК».
Известно, что мужчина находился в районе остановки «3-я Чередовая». На место очевидцы вызвали полицию.
В комментариях выяснилось, что другие омичи тоже видели эксгибициониста: «Мы с подругой встречали его там же 27 марта. Наорали и он ретировался».
Пользователи были возмущены поведением мужчины. Некоторые предложили отправить его на принудительное лечение. Теперь разбираться в ситуации предстоит правоохранительным органам.