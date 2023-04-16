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Омичи заявили в полицию на эксгибициониста, преследовавшего ребенка

16 апреля 2023, 10:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Горожане уже встречали этого персонажа.

Горожане в социальных сетях предали огласке шокирующий инцидент. Омичи застали за делом эксгибициониста. «Данный персонаж преследовал ребенка, оголив свой половой орган», — говорится в посте группы «Омск ВК».

Известно, что мужчина находился в районе остановки «3-я Чередовая». На место очевидцы вызвали полицию.

В комментариях выяснилось, что другие омичи тоже видели эксгибициониста: «Мы с подругой встречали его там же 27 марта. Наорали и он ретировался».

Пользователи были возмущены поведением мужчины. Некоторые предложили отправить его на принудительное лечение. Теперь разбираться в ситуации предстоит правоохранительным органам.

#Полиция#Соцсети#Жалобы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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