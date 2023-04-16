Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Изображение материала

Омичей попросили не отпускать детей на улицу. Объясняем, почему

16 апреля 2023, 10:39
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей предупредили об опасной погоде

В городе может быть небезопасно.

Региональное МЧС обратилось к омичам после прогноза погоды. Синоптики предупреждают об осадках и порывистом ветре. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Местные метеорологи уверены, 17 апреля в регионе пойдет мокрый снег, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Не надейтесь на весну. Омичам пообещали похолодание и снег
Узнать подробнее

Жителям региона советуют не находится рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и шаткими конструкциями, не парковать автомобили рядом. Не стоит отпускать детей на улицу без присмотра. Особую внимательность следует проявить на дорогах. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, снижать скорость, избегать опасных маневров и резкого торможения.

#Погода#Ветер#Осадки#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Сегодня, 09:59
Извлечь выгоду. Омский вуз отдает одно из помещений под аренду офисов
Сегодня, 09:20
В Омске приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда бездомными животными
Сегодня, 07:19
Омичи заявили в полицию на эксгибициониста, преследовавшего ребенка
Сегодня, 10:31
Не надейтесь на весну. Омичам пообещали похолодание и снег
Сегодня, 06:23
Омичи в списке террористов и экстремистов. Рассказываем, кто они
Сегодня, 12:24