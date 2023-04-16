Омичей попросили не отпускать детей на улицу. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Региональное МЧС обратилось к омичам после прогноза погоды. Синоптики предупреждают об осадках и порывистом ветре. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности.
Местные метеорологи уверены, 17 апреля в регионе пойдет мокрый снег, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
Жителям региона советуют не находится рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и шаткими конструкциями, не парковать автомобили рядом. Не стоит отпускать детей на улицу без присмотра. Особую внимательность следует проявить на дорогах. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, снижать скорость, избегать опасных маневров и резкого торможения.