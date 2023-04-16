Омичей попросили не отпускать детей на улицу. Объясняем, почему

Жителям региона советуют не находится рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и шаткими конструкциями, не парковать автомобили рядом. Не стоит отпускать детей на улицу без присмотра. Особую внимательность следует проявить на дорогах. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, снижать скорость, избегать опасных маневров и резкого торможения.