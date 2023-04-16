Не надейтесь на весну. Омичам пообещали похолодание и снег

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:39
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 16 апреля, ночью резко похолодает местами до -16 градусов. Пойдет небольшой снег.
Новая неделя начнется без осадков. В некоторых районах области температура воздуха достигнет -9. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Похолодает в ночь на вторник — при прояснении до -15 градусов. Ожидаются снежные осадки.
18 апреля днем столбик термометра не опустится ниже 0. Порывы ветра местами усилятся до 17 метров в секунду. Без осадков.
В среду днем температура +3…+8 градусов. Ветер — от 7 до 12 метров в секунду, следует из информации Обь-Иртышского УГМС.
Напомним, 14 апреля омичи рассказывали о снеге в некоторых районах региона. Такие осадки и минусовая температура не характеры для середины апреля.