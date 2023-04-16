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Не надейтесь на весну. Омичам пообещали похолодание и снег

16 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI
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В Омске похолодает до -16 и пойдет снег

Жителей региона также ждет сильный ветер.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 16 апреля, ночью резко похолодает местами до -16 градусов. Пойдет небольшой снег.

Новая неделя начнется без осадков. В некоторых районах области температура воздуха достигнет -9. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Похолодает в ночь на вторник — при прояснении до -15 градусов. Ожидаются снежные осадки.

18 апреля днем столбик термометра не опустится ниже 0. Порывы ветра местами усилятся до 17 метров в секунду. Без осадков.

В среду днем температура +3…+8 градусов. Ветер — от 7 до 12 метров в секунду, следует из информации Обь-Иртышского УГМС.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, 14 апреля омичи рассказывали о снеге в некоторых районах региона. Такие осадки и минусовая температура не характеры для середины апреля.

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