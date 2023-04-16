«Люди боятся ходить». Омичи с Левобережья пожаловались на «благоустройство»

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Жители Левого берега выразили недовольство местным благоустройством. Жители №5 по Бульвару Архитекторов опубликовали в группе «Типичный Омск» фото.
«Нет, это не продолжение игры „Зов Припяти“. Люди уже боятся тут ходить, все вокруг разрушается», — сказано в посте. Автор рассказывает, что некоторые спотыкаются о плиты и падают. Известно, что в доме помимо жилых помещений есть коммерческие: аптеки и магазины. Место проходимое.
Пользователи в комментариях отметили, что подобная ситуация вполне привычна для Омска. Некоторые поведали о несчастных случаях, когда пенсионеры ломают руки и ноги, получают сильные повреждения из-за недостатков благоустройства.
На публикацию отреагировали в мэрии Омска: «Информация передана в департамент контроля для принятия мер».