«Люди боятся ходить». Омичи с Левобережья пожаловались на «благоустройство»

«Нет, это не продолжение игры „Зов Припяти“. Люди уже боятся тут ходить, все вокруг разрушается», — сказано в посте. Автор рассказывает, что некоторые спотыкаются о плиты и падают. Известно, что в доме помимо жилых помещений есть коммерческие: аптеки и магазины. Место проходимое.