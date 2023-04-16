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«Люди боятся ходить». Омичи с Левобережья пожаловались на «благоустройство»

16 апреля 2023, 11:03
Фото: 1MI
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Омичи с Левобережья показали печальное состояние плит возле дома

Горожане отмечают, что на этом месте травмируются пенсионеры.

Жители Левого берега выразили недовольство местным благоустройством. Жители №5 по Бульвару Архитекторов опубликовали в группе «Типичный Омск» фото.

«Нет, это не продолжение игры „Зов Припяти“. Люди уже боятся тут ходить, все вокруг разрушается», — сказано в посте. Автор рассказывает, что некоторые спотыкаются о плиты и падают. Известно, что в доме помимо жилых помещений есть коммерческие: аптеки и магазины. Место проходимое.

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Фото: скриншот паблика Типичный Омск

Пользователи в комментариях отметили, что подобная ситуация вполне привычна для Омска. Некоторые поведали о несчастных случаях, когда пенсионеры ломают руки и ноги, получают сильные повреждения из-за недостатков благоустройства.

На публикацию отреагировали в мэрии Омска: «Информация передана в департамент контроля для принятия мер».

#Жалобы#Соцсети#Благоустройство#Общество#Город#Новости#Омск
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