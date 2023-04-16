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Извлечь выгоду. Омский вуз отдает одно из помещений под аренду офисов

16 апреля 2023, 09:20
Фото: 1MI
иллюстрация

ОмГАУ отдает здание под аренду офисов

Начальная цена ежегодного платежа превышает 1,5 млн руб.

Здание №8 корпус 1 (литера Б) принадлежит Омскому государственному аграрному университету, однако находится в федеральной собственности. Стало известно, что блок обслуживания сдают в аренду. Торги уже объявлены. Идет прием заявок.

Начальная цена — 1 582 000 рублей в год. Общая площадь двухэтажного здания 1988 года постройки — 799 квадратных метров. Использовать помещения можно под торгово-офисную деятельность. Договор аренды планируют заключить на пятилетний срок.

#Аренда#Вуз#Аграрный университет#Экономика#Город#Новости#Омск
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