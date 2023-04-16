Извлечь выгоду. Омский вуз отдает одно из помещений под аренду офисов

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Здание №8 корпус 1 (литера Б) принадлежит Омскому государственному аграрному университету, однако находится в федеральной собственности. Стало известно, что блок обслуживания сдают в аренду. Торги уже объявлены. Идет прием заявок.
Начальная цена — 1 582 000 рублей в год. Общая площадь двухэтажного здания 1988 года постройки — 799 квадратных метров. Использовать помещения можно под торгово-офисную деятельность. Договор аренды планируют заключить на пятилетний срок.