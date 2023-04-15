В Омской области в реке нашли тело 80-летнего рыбака

Между тем, как стало известно Городу55, в тот день умерший пошел на рыбалку и упал в воду прямо у берега. Известно, что у мужчины был установлен клапан в сердце, потому силовики предполагают, что в воде он оказался после сердечного приступа. Однако точная причина смерти будет установлена только после вскрытия в морге.