В Омской области в реке нашли тело 80-летнего рыбака

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:19
В Любинском районе следователи разбираются во всех нюансах смерти 80-летнего жителя села Любино-Малороссы, тело которого нашли в реке Старица.
«В четверг, 13 апреля, около 18:35 в воде у берега реки Старица рыбаками было найдено тело мужчины. Предварительно, никаких следов насилия или криминала эксперты не обнаружили», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Между тем, как стало известно Городу55, в тот день умерший пошел на рыбалку и упал в воду прямо у берега. Известно, что у мужчины был установлен клапан в сердце, потому силовики предполагают, что в воде он оказался после сердечного приступа. Однако точная причина смерти будет установлена только после вскрытия в морге.
Проверка по этому инциденту продолжается, следователи ждут результаты вскрытия.