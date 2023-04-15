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В Омской области в реке нашли тело 80-летнего рыбака

15 апреля 2023, 03:19
Фото: 1MI
Точная причина смерти пенсионера пока не установлена
По версии силовиков, мужчина мог упасть в воду из-за проблем с сердцем.

В Любинском районе следователи разбираются во всех нюансах смерти 80-летнего жителя села Любино-Малороссы, тело которого нашли в реке Старица.

«В четверг, 13 апреля, около 18:35 в воде у берега реки Старица рыбаками было найдено тело мужчины. Предварительно, никаких следов насилия или криминала эксперты не обнаружили», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Между тем, как стало известно Городу55, в тот день умерший пошел на рыбалку и упал в воду прямо у берега. Известно, что у мужчины был установлен клапан в сердце, потому силовики предполагают, что в воде он оказался после сердечного приступа. Однако точная причина смерти будет установлена только после вскрытия в морге.

Проверка по этому инциденту продолжается, следователи ждут результаты вскрытия.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#Криминал#Рыбалка#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Эксклюзивы
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