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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

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В Омске на улице посреди дня зарезали мужчину из-за денежного долга

15 апреля 2023, 14:40
Фото: 1MI
По предварительной информации, преступление произошло на улице Гуртьева
Подозреваемый сам вызвал полицию.

В Ленинском округе Омска сегодня днем, 15 апреля, убили мужчину. Подробности Городу55 рассказали в УМВД России по Омской области.

«В отделе полиции №4 по данному факту проводится проверка, подозреваемый задержан. Он сам вызвал полицию. Предварительно установлено, что причиной конфликта послужил денежный долг, и подозреваемый был вооружен ножом», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, преступление произошло на улице Гуртьева. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: Паблик Омск Live
#Евгений Игишев#Омск#Уголовное дело#Смерть#Убийство#Происшествия#Криминал#Омская область
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