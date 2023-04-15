В Омске на улице посреди дня зарезали мужчину из-за денежного долга

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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В Ленинском округе Омска сегодня днем, 15 апреля, убили мужчину. Подробности Городу55 рассказали в УМВД России по Омской области.
«В отделе полиции №4 по данному факту проводится проверка, подозреваемый задержан. Он сам вызвал полицию. Предварительно установлено, что причиной конфликта послужил денежный долг, и подозреваемый был вооружен ножом», — сообщили в полиции.
По предварительной информации, преступление произошло на улице Гуртьева. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.