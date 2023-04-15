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Умер имам-хатыб омской мечети Хаир-Ихсан Жаксылык Оспанов

15 апреля 2023, 11:42
Фото: Google карты
Мечеть Хаир-Ихсан на улице Богдана Хмельницкого
Два года назад он перенес коронавирус, и после этого так и не смог оправиться от болезни.

В Омске умер имам-хатыб мечети Хаир-Ихсан Жаксылык Оспанов. Об этом сообщили вчера, 14 апреля, в Духовном управлении мусульман Омска и Омской области.

«Нас покинул Жаксылык — хазрат: Имам, брат и наставник. Многие через его наставления нашли праведный путь, нашли смирение и праведность. Пусть Всевышний дарует тебе райскую обитель», — сообщили в религиозной организации.

Как сообщает издание «Новый Омск», имам два года назад перенес коронавирус, и после этого так и не смог оправиться от болезни.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Жаксылыка Оспанова.

 

#Евгений Игишев#Имам#Некролог#Смерть#Коронавирус#Общество#Город#Омск#Омская область#Мусульмане
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