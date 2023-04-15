Умер имам-хатыб омской мечети Хаир-Ихсан Жаксылык Оспанов

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Омске умер имам-хатыб мечети Хаир-Ихсан Жаксылык Оспанов. Об этом сообщили вчера, 14 апреля, в Духовном управлении мусульман Омска и Омской области.
«Нас покинул Жаксылык — хазрат: Имам, брат и наставник. Многие через его наставления нашли праведный путь, нашли смирение и праведность. Пусть Всевышний дарует тебе райскую обитель», — сообщили в религиозной организации.
Как сообщает издание «Новый Омск», имам два года назад перенес коронавирус, и после этого так и не смог оправиться от болезни.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Жаксылыка Оспанова.