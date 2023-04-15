«У нас шесть детей, мы каждый день так убираемся». Как в Омске прошел субботник

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Published Сегодня, 06:44
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Сегодня, 15 апреля, в Омске прошел общегородской субботник. Министры из областного правительства и чиновники из городской администрации также вышли на уборку. Им досталась территория на улице Энтузиастов в Нефтяниках рядом с гимназией №12.
Стоить заметить, что изначально члены правительства должны были отправиться убирать территорию в районе улицы Дергачева на Левобережье, но накануне вечером адрес поменяли.
«Я даже не заморачивался по поводу места. Я мэра нашего попросил подобрать нам место, и он нам его подобрал. Поэтому сегодня здесь. А в будущем посмотрим, будем с Сергеем Николаевичем [Шелестом] неожиданно приезжать, смотреть как главы районов работают, предприятия наши», — сообщил Виталий Хоценко корреспонденту Города55.
В начале апреля врио губернатора рассказал, что чиновникам из правительства на субботнике необходимо выделить самый грязный участок. Наводить порядок Виталий Хоценко приехал вместе с женой и сыном.
«У нас шесть детей, мы каждый день так убираемся», — отметила супруга врио главы региона Алена.
На субботнике также присутствовали министр здравоохранения Александр Мураховский, министр спорта Дмитрий Крикорьянц, министр экономики Анна Негодуйко, министр региональной политики Олег Заремба, председатель Омского Горсовета Владимир Корбут, глава Советского округа Сергей Финашин и многие другие.
«Много людей на улицах начали наводить порядок. Я думаю, наш город скоро преобразится. Чистота — это прекрасно. Поэтому чем больше будем заниматься таким делом, тем красивее будет становится наш город», — поделилась министр экономики Омской области Анна Негодуйко.
Управление городского хозяйства и благоустройства предоставило для субботника необходимую технику и инвентарь.
«Вот эта улица [Энтузиастов] она, наверное, самая показательная, самая неухоженная. За субботники приведем в порядок город, и мы как дорожное предприятие тоже будем стараться выполнять эту работу. Но и омичи должны очень любить свой город и относится бережно», — рассказала глава УДХБ Галина Зурнаджан.
Месячник благоустройства стартовал в городе 10 апреля и продлится до 7 мая. Осенью аналогичный месячник пройдет с 11 сентября по 8 октября 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.