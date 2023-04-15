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Трезвые выходные. На майские праздники в Омске запретят продавать алкоголь

15 апреля 2023, 07:44
Фото: 1MI
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В мае в Омске на праздничных площадках частично ограничат продажу алкоголя

Запрет будет действовать в местах проведения праздничных и спортивных мероприятий.

На майские праздники в Омске частично ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать в местах проведения спортивно-массовых мероприятий. Соответствующий документ опубликовали вчера, 14 апреля, на сайте городской администрации.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • 1 мая с 12:00 до 19:00 — улица Ленина;
  • 1 мая с 12:00 до 17:00 — парк 300-летия Омска;
  • 3 мая с 16:00 до 18:00 — Территория, прилегающая к многоквартирному дому 167А по проспекту Мира;
  • 4 мая с 16:00 до 18:00 — Сквер «Энтузиастов»;
  • 5 мая с 14:00 до 16:00 — Сквер «СибНИИСХоз»;
  • 5 мая с 17:00 до 18:00 — Площадь перед ДК «Железнодорожник»;
  • 5 мая с 11:00 до 13:00 — бульвар Победы;
  • 6 мая с 15:00 до 16:30 — сквер «Городская поляна»;
  • 8 мая с 15:00 до 17:00 — парк культуры и отдыха «Советский»;
  • 8 мая с 11:00 до 19:00 — территория, прилегающая к G-Drive Арене;
  • 9 мая с 11:00 до 18:00 — парк имени 30-летия Победы;
  • 9 мая с 15:00 до 22:00 — комплекс «Омская крепость»;
  • 9 мая с 11:00 до 18:00 — парк культуры и отдыха «Советский»;
  • 9 мая с 10:00 до 12:00 — сквер 70-летия Победы.

Ранее Город55 сообщал, что салют в этом году на День Победы решили запустить в 22.00 сразу из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Фейерверк 9 мая продлится 10 минут.

«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая
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#Евгений Игишев#Алкоголь#Продажа#Запрет продажи#1 Мая#9 мая#Праздник#Город#Общество#Бизнес#Омск
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