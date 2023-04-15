Трезвые выходные. На майские праздники в Омске запретят продавать алкоголь

Ранее Город55 сообщал, что салют в этом году на День Победы решили запустить в 22.00 сразу из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Фейерверк 9 мая продлится 10 минут.