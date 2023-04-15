Сваливают покрышки в лес. Омские шиномонтажки выбрасывают мусор в Нефтяниках

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан сегодня, 15 мая, рассказала Городу55 о том, что владельцы сервисов по шиномонтажу в Нефтяниках вывозят бывшие в употреблении покрышки в ближайший лес, либо бросают прямо на улице, а не утилизируют должным образом.
«Здесь [на улице Энтузиастов] хозяйствующие субъекты. Это очень показательно, как они убирают весь мусор и сбрасывают в лесополосу. Здесь шиномонтажки через дорогу перенесли и сложили все шины. Вот здесь даже шины лежат, но тут их 3, а там 53 лежит. Все-таки хозяйствующие субъекты должны тоже любить свой город и относится к нему бережно», — сообщила Галина Зурнаджан.
Вопрос в настоящее время весьма актуальный, учитывая, что в самом разгаре сезон замены зимней резины на летнюю.
Напомним, что сегодня, 15 апреля, в Омске проходит общегородской субботник. О том, как чиновники из областного правительства и городской администрации наводили порядок на самом грязном, по мнению мэрии участке, в нашем материале: