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Сваливают покрышки в лес. Омские шиномонтажки выбрасывают мусор в Нефтяниках

15 апреля 2023, 08:53
Фото: 1MI
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Глава УДХБ рассказала, что шиномонтажки в Омске выбрасывают шины в ближайший лес

Вопрос в настоящее время весьма актуальный, учитывая, что в самом разгаре сезон замены зимней резины на летнюю.

Глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан сегодня, 15 мая, рассказала Городу55 о том, что владельцы сервисов по шиномонтажу в Нефтяниках вывозят бывшие в употреблении покрышки в ближайший лес, либо бросают прямо на улице, а не утилизируют должным образом.

«Здесь [на улице Энтузиастов] хозяйствующие субъекты. Это очень показательно, как они убирают весь мусор и сбрасывают в лесополосу. Здесь шиномонтажки через дорогу перенесли и сложили все шины. Вот здесь даже шины лежат, но тут их 3, а там 53 лежит. Все-таки хозяйствующие субъекты должны тоже любить свой город и относится к нему бережно», — сообщила Галина Зурнаджан.

Вопрос в настоящее время весьма актуальный, учитывая, что в самом разгаре сезон замены зимней резины на летнюю.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, в Омске проходит общегородской субботник. О том, как чиновники из областного правительства и городской администрации наводили порядок на самом грязном, по мнению мэрии участке, в нашем материале:

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#Евгений Игишев#УДХБ#Галина Зурнаджан#Благоустройство#Благоустройство города#Уборка#Мусор#Общество#Город#Бизнес#Омск
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