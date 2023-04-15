Субботник, уголовка для блогерши и чудесное спасение. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость №1. В Омске прошел общегородской субботник
Сегодня в Омске прошел общегородской субботник. Министры из областного правительства и чиновники из городской администрации также вышли на уборку. Им досталась территория на улице Энтузиастов в Нефтяниках рядом с гимназией №12. Стоить заметить, что изначально члены правительства должны были отправиться убирать территорию в районе улицы Дергачева на Левобережье, но накануне вечером адрес поменяли. Подробнее о прошедшем субботнике в нашем материале:
Новость №2. На блогершу из Омска Еву Абрамович, напавшую на медсестру, завели уголовное дело
26-летнюю женщину в состоянии опьянения госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП-1. Там она ударила 47-летнюю медицинскую сестру. После инцидента началась проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. По какой статье — не уточняется. Следователи отметили, что семью омички проверят надзорные органы, так как появилась информация, что женщина избивает своего пятимесячного ребенка.
Новость №3. Омский медик спас рыбака, провалившегося под лед
В Омском районе фельдшер скорой помощи реанимировал мужчину, который провалился под лед во время рыбалки. О происшествии сообщили сотрудники МЧС, которые достали рыбака из воды. «Скорая» прибыла на место вызова через 10 минут. Во время осмотра у мужчины было переохлаждение 2 степени, критически низкое давление и тахикардия. В автомобиле скорой помощи по пути в больницу пострадавшего привели в чувства. Фельдшер ввел специальный раствор, поднял давление. Мужчину отвезли в реанимацию.