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Субботник, уголовка для блогерши и чудесное спасение. Омск сегодня

15 апреля 2023, 14:05
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. В Омске прошел общегородской субботник

Сегодня в Омске прошел общегородской субботник. Министры из областного правительства и чиновники из городской администрации также вышли на уборку. Им досталась территория на улице Энтузиастов в Нефтяниках рядом с гимназией №12. Стоить заметить, что изначально члены правительства должны были отправиться убирать территорию в районе улицы Дергачева на Левобережье, но накануне вечером адрес поменяли. Подробнее о прошедшем субботнике в нашем материале:

«У нас шесть детей, мы каждый день так убираемся». Как в Омске прошел субботник
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Новость №2. На блогершу из Омска Еву Абрамович, напавшую на медсестру, завели уголовное дело

26-летнюю женщину в состоянии опьянения госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП-1. Там она ударила 47-летнюю медицинскую сестру. После инцидента началась проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. По какой статье — не уточняется. Следователи отметили, что семью омички проверят надзорные органы, так как появилась информация, что женщина избивает своего пятимесячного ребенка.

Новый поворот. В Омске завели дело на молодую мать, напавшую на медсестру
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Новость №3. Омский медик спас рыбака, провалившегося под лед

В Омском районе фельдшер скорой помощи реанимировал мужчину, который провалился под лед во время рыбалки. О происшествии сообщили сотрудники МЧС, которые достали рыбака из воды. «Скорая» прибыла на место вызова через 10 минут. Во время осмотра у мужчины было переохлаждение 2 степени, критически низкое давление и тахикардия. В автомобиле скорой помощи по пути в больницу пострадавшего привели в чувства. Фельдшер ввел специальный раствор, поднял давление. Мужчину отвезли в реанимацию.

Чудесное спасение. Под Омском спасли полуживого рыбака, провалившегося под лед
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Город#Общество#Происшествия#Итоги дня#Омск#Омская область
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