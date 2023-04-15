Субботник, уголовка для блогерши и чудесное спасение. Омск сегодня

В Омском районе фельдшер скорой помощи реанимировал мужчину, который провалился под лед во время рыбалки. О происшествии сообщили сотрудники МЧС, которые достали рыбака из воды. «Скорая» прибыла на место вызова через 10 минут. Во время осмотра у мужчины было переохлаждение 2 степени, критически низкое давление и тахикардия. В автомобиле скорой помощи по пути в больницу пострадавшего привели в чувства. Фельдшер ввел специальный раствор, поднял давление. Мужчину отвезли в реанимацию.