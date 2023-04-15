gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2023, 14:05

Published 15 апреля 2023, 14:05

Modified 15 апреля 2023, 14:05

Updated 15 апреля 2023, 14:05

Субботник, уголовка для блогерши и чудесное спасение. Омск сегодня

Субботник, уголовка для блогерши и чудесное спасение. Омск сегодня

15 апреля 2023, 14:05
Фото: Город55.
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. В Омске прошел общегородской субботник

Сегодня в Омске прошел общегородской субботник. Министры из областного правительства и чиновники из городской администрации также вышли на уборку. Им досталась территория на улице Энтузиастов в Нефтяниках рядом с гимназией №12. Стоить заметить, что изначально члены правительства должны были отправиться убирать территорию в районе улицы Дергачева на Левобережье, но накануне вечером адрес поменяли. Подробнее о прошедшем субботнике в нашем материале:

«У нас шесть детей, мы каждый день так убираемся». Как в Омске прошел субботник
Узнать подробнее

Новость №2. На блогершу из Омска Еву Абрамович, напавшую на медсестру, завели уголовное дело

26-летнюю женщину в состоянии опьянения госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП-1. Там она ударила 47-летнюю медицинскую сестру. После инцидента началась проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. По какой статье — не уточняется. Следователи отметили, что семью омички проверят надзорные органы, так как появилась информация, что женщина избивает своего пятимесячного ребенка.

Новый поворот. В Омске завели дело на молодую мать, напавшую на медсестру
Узнать подробнее

Новость №3. Омский медик спас рыбака, провалившегося под лед

В Омском районе фельдшер скорой помощи реанимировал мужчину, который провалился под лед во время рыбалки. О происшествии сообщили сотрудники МЧС, которые достали рыбака из воды. «Скорая» прибыла на место вызова через 10 минут. Во время осмотра у мужчины было переохлаждение 2 степени, критически низкое давление и тахикардия. В автомобиле скорой помощи по пути в больницу пострадавшего привели в чувства. Фельдшер ввел специальный раствор, поднял давление. Мужчину отвезли в реанимацию.

Чудесное спасение. Под Омском спасли полуживого рыбака, провалившегося под лед
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Итоги дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика