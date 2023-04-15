Начальника омского Госстройнадзора исключили из комиссии по правам дольщиков

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Главу Госстройнадзора Омской области Анатолия Скоробогатько исключили из комиссии по правам дольщиков. При этом его заместителя Елену Анциферову, наоборот, включили в состав. Такой указ подписал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко 13 апреля.
Также в обновленный состав комиссии, помимо Анциферовой, вошли сам Хоценко, министр строительства Александр Рашко, старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями в сфере ЖКХ Алексей Нелюбин, первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Ушаков, министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко.
Исключены из комиссии бывший министр промышленности Виктор Белов, экс-губернатор Александр Бурков, начальник Госжилинспекции Александр Киреев, министр региональной безопасности Алексей Кубиц.
Напомним, что у начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Анатолия Скоробогатько прошли обыски в ноябре прошлого года: