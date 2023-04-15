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Начальника омского Госстройнадзора исключили из комиссии по правам дольщиков

15 апреля 2023, 09:42
Фото: 1MI
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Указ о смене членов комиссии подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

Главу Госстройнадзора Омской области Анатолия Скоробогатько исключили из комиссии по правам дольщиков. При этом его заместителя Елену Анциферову, наоборот, включили в состав. Такой указ подписал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко 13 апреля.

Также в обновленный состав комиссии, помимо Анциферовой, вошли сам Хоценко, министр строительства Александр Рашко, старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями в сфере ЖКХ Алексей Нелюбин, первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Ушаков, министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко.

Исключены из комиссии бывший министр промышленности Виктор Белов, экс-губернатор Александр Бурков, начальник Госжилинспекции Александр Киреев, министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

Напомним, что у начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Анатолия Скоробогатько прошли обыски в ноябре прошлого года:

У главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько проходят обыски
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#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Скоробогатько#Обманутые дольщики#Общество#Политика#Строительство#Омск#Омская область
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