Начальника омского Госстройнадзора исключили из комиссии по правам дольщиков

Также в обновленный состав комиссии, помимо Анциферовой, вошли сам Хоценко, министр строительства Александр Рашко, старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями в сфере ЖКХ Алексей Нелюбин, первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Ушаков, министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко.