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На Пасху омичей ждет мокрый снег и жесткое похолодание

15 апреля 2023, 02:41
Фото: 1MI
Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега
возможны и порывы ветра до 14 метров в секунду.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей на Пасху, которая в этом году пройдет в воскресенье, 16 апреля.

Так, по прогнозам синоптиков, ночь пройдет без осадков, а днем 16 апреля возможен мокрый снег. При этом ночью столбик термометра опустится до -5…-10 градусов Цельсия, а метами похолодает и до -16 градусов. Днем заметно потеплеет: до -1…+4 градусов.

Между тем в отдельных районах области ожидается шквалистый ветер с порывами до 14 метров в секунду.

#Василий Попов#Погода#Снег#Ветер#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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