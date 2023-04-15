На Пасху омичей ждет мокрый снег и жесткое похолодание

Так, по прогнозам синоптиков, ночь пройдет без осадков, а днем 16 апреля возможен мокрый снег. При этом ночью столбик термометра опустится до -5…-10 градусов Цельсия, а метами похолодает и до -16 градусов. Днем заметно потеплеет: до -1…+4 градусов.