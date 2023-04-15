На Пасху омичей ждет мокрый снег и жесткое похолодание

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В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей на Пасху, которая в этом году пройдет в воскресенье, 16 апреля.
Так, по прогнозам синоптиков, ночь пройдет без осадков, а днем 16 апреля возможен мокрый снег. При этом ночью столбик термометра опустится до -5…-10 градусов Цельсия, а метами похолодает и до -16 градусов. Днем заметно потеплеет: до -1…+4 градусов.
Между тем в отдельных районах области ожидается шквалистый ветер с порывами до 14 метров в секунду.