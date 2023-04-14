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Завышенные тарифы на мусор, разбитый скейт-парк и главный архитектор. Омск сегодня

14 апреля 2023, 14:12
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. В Омском областном суде признали завышенными тарифы «Магнита» на вывоз мусора

В ходе прокурорской проверки установили, что регоператор при формировании тарифа включил экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов. Их общая сумма составила 583,8 млн рублей. По решению Областного суда, РЭК обязана принять новый нормативный правовой акт, который будет регулировать работу с «Магнитом». В самой компании считают решение суда несправедливым и готовят апелляцию.

Регоператор «Магнит» не согласился с решением омского облсуда и готовит апелляцию
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Новость №2. На «Зеленом острове» отремонтируют разбитый скейт-парк и перенесут его на новое место

Горожане забили тревогу, когда увидели, что на «Зеленом острове» разбирают скейт-парк. Он простоял на том месте порядка десяти лет. Пользователи соцсетей предположили, что его сносят. Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин успокоил омичей и объяснил, что за работы там проводятся.

Прогнили фанеры. Стала известна судьба скейт-парка на «Зеленом острове» в Омске
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Новость №3. В Омске назначили главного архитектора города

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня назначил нового архитектора города и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Роман Воробьев. К своим обязанностям он приступит с 17 апреля. Воробьеву предстоит заняться формированием внешнего облика Омска, учитывая интересы местных жителей. Пост главного архитектора города был свободен с июня прошлого года.

В Омске назначили нового главного архитектора города
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