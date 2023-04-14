Завышенные тарифы на мусор, разбитый скейт-парк и главный архитектор. Омск сегодня

Горожане забили тревогу, когда увидели, что на «Зеленом острове» разбирают скейт-парк. Он простоял на том месте порядка десяти лет. Пользователи соцсетей предположили, что его сносят. Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин успокоил омичей и объяснил, что за работы там проводятся.