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Врач-нефролог назвала три опасные для почек привычки

14 апреля 2023, 12:00
Врач-нефролог Валерия Гердий выделила три распространённых среди россиян привычки, которые являются опасными для почек.

По словам эксперта, первой опасной привычкой является выбор одежды, не соответствующей погоде. Такой подход может привести к переохлаждению организма и нарушению функционирования почек.

Вторая опасная привычка — это бесконтрольное питание, употребление фастфуда, газированных и алкогольных напитков, продуктов с повышенным уровнем жирности. Врач рекомендует отдавать предпочтение свежим фруктам и овощам.

Третьей опасной привычкой является самолечение, так как бесконтрольный прием лекарственных препаратов может привести к заболеваниям почек.

Врач советует обратиться за медицинской помощью при повышении температуры выше 38 градусов. В таком случае она также рекомендует оставаться дома.

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