Врач-нефролог назвала три опасные для почек привычки

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Об этом пишет Общественная служба новостей.
По словам эксперта, первой опасной привычкой является выбор одежды, не соответствующей погоде. Такой подход может привести к переохлаждению организма и нарушению функционирования почек.
Вторая опасная привычка — это бесконтрольное питание, употребление фастфуда, газированных и алкогольных напитков, продуктов с повышенным уровнем жирности. Врач рекомендует отдавать предпочтение свежим фруктам и овощам.
Третьей опасной привычкой является самолечение, так как бесконтрольный прием лекарственных препаратов может привести к заболеваниям почек.
Врач советует обратиться за медицинской помощью при повышении температуры выше 38 градусов. В таком случае она также рекомендует оставаться дома.