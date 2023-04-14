Врач Александр Мясников перечислил популярные заблуждения о клещах

Эксперт отметил, что клещи на самом деле обитают в траве, а не на деревьях, поэтому нужно защищать ноги при прогулках весной. Также Мясников заявил, что, если клещ является переносчиком энцефалита, он может заразить человека сразу же. Кроме того, он опроверг способ извлечения клеща с помощью масла, объяснив, что это только затрудняет процесс извлечения, делая клеща скользким.