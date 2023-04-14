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Водитель пропал. В Омской области в поле задымилась легковушка

14 апреля 2023, 07:06
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омской области на поле загорелась машина без водителя

Автомобиль обнаружили в Любинском районе.

Накануне вечером, 13 апреля, у автодороги Любино-Красный Яр на 13 км задымилась красная легковая машина марки Daewoo Nexia. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 19:41, однако позвонил ли это владелец авто или кто-то другой неизвестно. На месте водителя не оказалось.

На тушение выезжали четыре пожарных и один спецавтомобиль. Когда спасатели приехали к полю, то из салона иномарки валил дым. От огня пострадала внутренняя отделка на площади два кв. м, была повреждена панель управления.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло десять минут. По какой причине задымилась машина и какой материальный ущерб был нанесен, специалистам еще предстоит выяснить.

Ранее Город55 писал о похожем случае, произошедшем на парковке Левобережья. Машину потушили, но восстановлению она уже не подлежит.

Фаер-шоу на парковке. В Омске дотла сгорел автомобиль
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#Алина Ясинская#Возгорание автомобиля#Возгорание#Любинский район#Происшествия#Новости#Омская область
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