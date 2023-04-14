Водитель пропал. В Омской области в поле задымилась легковушка

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Накануне вечером, 13 апреля, у автодороги Любино-Красный Яр на 13 км задымилась красная легковая машина марки Daewoo Nexia. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 19:41, однако позвонил ли это владелец авто или кто-то другой неизвестно. На месте водителя не оказалось.
На тушение выезжали четыре пожарных и один спецавтомобиль. Когда спасатели приехали к полю, то из салона иномарки валил дым. От огня пострадала внутренняя отделка на площади два кв. м, была повреждена панель управления.
На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло десять минут. По какой причине задымилась машина и какой материальный ущерб был нанесен, специалистам еще предстоит выяснить.
Ранее Город55 писал о похожем случае, произошедшем на парковке Левобережья. Машину потушили, но восстановлению она уже не подлежит.