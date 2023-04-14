Ранее прокуратура обратила внимание состояние детского сада № 268 на улице Малунцева, в стенах которого появилась плесень. Там также протекала крыша, после чего вскоре помещения затянуло грибком. Проблемы с крышей есть и в детском саду № 214 на 1-й Молодежной. Сотрудники запасаются ведрами и тазами, в то время как потолок уже покрылся грязно-желтыми пятнами.