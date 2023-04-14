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Ведра, тряпки и поплывший потолок. В еще одном омском садике протекает крыша

14 апреля 2023, 06:37
Фото: Город55
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В Омске из-за протекающей крыши дети лишились возможности ходить в садик

Проблема возникла в дошкольном учреждении на Заозерной.

Состояние крыши детского сада № 377 оставляет желать лучшего. В одном месте она протекает настолько, что малыши не могут находиться в помещении. Воспитанников группы № 14 расформировали по другим, чтобы они могли посещать садик. Родителей же не устраивает подобный расклад. Соответствующая жалоба появилась в телеграм-канале «ЧП Омск».

«Дети у нас возраста 3-4 года, им сложно привыкать постоянно к новым воспитателям. Другую группу для наших детей заведующая пообещала выделить, но как-то безуспешно», — отметили они.
Фото: Телеграм-канал "ЧП Омск"

Известно, что в декабре прошлого года крышу чинили, но проводили только косметический ремонт. Это не дало должного результата, так что вскоре с потолка вновь начало капать.

Для полноценной починки крыши здания требуется больше двух млн рублей. Однако сейчас этих денег в бюджете города нет. В минобре родителям ответили, что выделение средств на ремонт крыши садика стоит ждать только к 2024–2025 годам.

Ранее прокуратура обратила внимание состояние детского сада № 268 на улице Малунцева, в стенах которого появилась плесень. Там также протекала крыша, после чего вскоре помещения затянуло грибком. Проблемы с крышей есть и в детском саду № 214 на 1-й Молодежной. Сотрудники запасаются ведрами и тазами, в то время как потолок уже покрылся грязно-желтыми пятнами.

«Ведра и тазы — спасение». Омичи показали текущую крышу детского сада
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#Алина Ясинская#Детский сад#Протекающая крыша#Общество#Жалобы#Дети#Новости#Омск
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