Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Состояние крыши детского сада № 377 оставляет желать лучшего. В одном месте она протекает настолько, что малыши не могут находиться в помещении. Воспитанников группы № 14 расформировали по другим, чтобы они могли посещать садик. Родителей же не устраивает подобный расклад. Соответствующая жалоба появилась в телеграм-канале «ЧП Омск».
«Дети у нас возраста 3-4 года, им сложно привыкать постоянно к новым воспитателям. Другую группу для наших детей заведующая пообещала выделить, но как-то безуспешно», — отметили они.
Известно, что в декабре прошлого года крышу чинили, но проводили только косметический ремонт. Это не дало должного результата, так что вскоре с потолка вновь начало капать.
Для полноценной починки крыши здания требуется больше двух млн рублей. Однако сейчас этих денег в бюджете города нет. В минобре родителям ответили, что выделение средств на ремонт крыши садика стоит ждать только к 2024–2025 годам.
Ранее прокуратура обратила внимание состояние детского сада № 268 на улице Малунцева, в стенах которого появилась плесень. Там также протекала крыша, после чего вскоре помещения затянуло грибком. Проблемы с крышей есть и в детском саду № 214 на 1-й Молодежной. Сотрудники запасаются ведрами и тазами, в то время как потолок уже покрылся грязно-желтыми пятнами.