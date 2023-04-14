В Омской области мужчина зарезал засидевшегося приятеля на глазах у фельдшера

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Приятельские посиделки в деревни Тавинск Тевризского района закончились поножовщиной и убийством 37-летнего мужчины.
«Ночью 11 апреля в одном из частных домов деревни было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением живота», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В полицию о поножовщине сообщила местный фельдшер, которая и проживала в доме, где было найдено тело. Здесь же находился и подозреваемый — муж женщины.
Выяснилось, что в тот день хозяин дома и его приятель выпивали. Гость засиделся допоздна, и его стали выпроваживать, однако тот ни в какую не хотел уходить и закатил скандал. Ссора переросла в потасовку, во время которой потерпевший и получил удар ножом в живот. Хозяйка дома и по совместительству местный фельдшер пыталась оказать раненому первую помощь, но мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.
Как Городу55 пояснили в СКР по Омской области, по факту этого убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан решается вопрос об его аресте.