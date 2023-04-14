В Омской области мужчина зарезал засидевшегося приятеля на глазах у фельдшера

Выяснилось, что в тот день хозяин дома и его приятель выпивали. Гость засиделся допоздна, и его стали выпроваживать, однако тот ни в какую не хотел уходить и закатил скандал. Ссора переросла в потасовку, во время которой потерпевший и получил удар ножом в живот. Хозяйка дома и по совместительству местный фельдшер пыталась оказать раненому первую помощь, но мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.