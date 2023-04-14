В Омском областном суде признали завышенными тарифы «Магнита» на вывоз мусора

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:38
Омский областной суд встал на сторону прокурора и признал установленные ООО «Магнит» тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов завышенными. Таким образом, приказ РЭК Омской области от 17 декабря 2021 года № 631/93 становится недействительным со дня принятия.
В ходе проведенной прокуратурой проверки выяснилось, что регоператор, устанавливая тариф на 2022 год, включил в необходимую валовую выручку экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов. Их общая сумма составила 583,8 млн рублей. В результате стоимость фактически оказанных регоператором услуг значительно отличалась от стоимости, оплаченной «Магнитом» сторонам контрактов.
Помимо этого, выявили множество нарушений, которые допустил «Магнит» при выполнении договоров по вывозу ТКО за 2020 год.
По решению Областного суда, РЭК обязана принять новый нормативный правовой акт, который будет регулировать указанные правоотношения. Для этого региональной энергетической комиссии следует проанализировать стоимость фактически оказанных регоператором услуг и вычесть из тарифа необоснованные расходы.
Напомним, ранее назвали незаконным отказ «Магнита» вывозить мусор после субботника. Сам регоператор с этим не согласился и заявил, что он не только не обязан это делать, но и не имеет на это права.