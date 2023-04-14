В Омске РЭК повторно проверит расходы «Магнита» на вывоз мусора после решения суда

В ходе прокурорской проверки ранее установили, что регоператор при формировании тарифа включил экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов. Их общая сумма составила 583,8 млн рублей. В результате стоимость фактически оказанных регоператором услуг значительно отличалась от стоимости, оплаченной «Магнитом» сторонам контрактов.