В Омске РЭК повторно проверит расходы «Магнита» на вывоз мусора после решения суда

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Региональная энергетическая комиссия Омской области повторно проверит расходы оператора «Магнит» на вывоз мусора за 2021 год в связи с решением суда.
«Решение суда еще не вступило в силу. В том случае, если никто из сторон не обжалует вынесенное решение, после представления дополнительных документов регоператором, специалисты повторно проанализируют его фактические расходы», — сообщил председатель РЭК Дмитрий Русских.
В ходе прокурорской проверки ранее установили, что регоператор при формировании тарифа включил экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов. Их общая сумма составила 583,8 млн рублей. В результате стоимость фактически оказанных регоператором услуг значительно отличалась от стоимости, оплаченной «Магнитом» сторонам контрактов.
По решению Областного суда, РЭК обязана принять новый нормативный правовой акт, который будет регулировать указанные правоотношения. Для этого региональной энергетической комиссии следует проанализировать стоимость фактически оказанных регоператором услуг и вычесть из тарифа необоснованные расходы.