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В Омске назначили нового главного архитектора города

14 апреля 2023, 13:20
Фото: Город55
Воробьеву предстоит заняться формированием внешнего облика Омска, учитывая интересы местных жителей
Роман Воробьев приступит к свои обязанностям с 17 апреля.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 14 апреля, назначил нового архитектора города и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Роман Воробьев. К своим обязанностям он приступит с 17 апреля.

«Кандидатуру на эту должность искали давно. Несколько раз советовались с профессиональным сообществом. Нужен был человек опытный, энергичный, пользующийся авторитетом у коллег, хорошо разбирающийся в современных тенденциях урбанистики и, главное, способный доводить до конца начатое дело», — рассказал Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что Воробьеву предстоит заняться формированием внешнего облика Омска, учитывая интересы местных жителей.

Ранее эту должность занимала Наталья Старченкова, но после того, как она ушла работать в областное правительство в июне 2022 года, пост главного архитектора Омска оставался вакантным.

Роман ВоробьевРоман Воробьев
Роман Воробьев
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Главный архитектор#Архитектор#Департамент архитектуры#Город#Общество#Омск
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