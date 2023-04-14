В Омске назначили нового главного архитектора города

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
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Updated Сегодня, 13:37
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 14 апреля, назначил нового архитектора города и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Роман Воробьев. К своим обязанностям он приступит с 17 апреля.
«Кандидатуру на эту должность искали давно. Несколько раз советовались с профессиональным сообществом. Нужен был человек опытный, энергичный, пользующийся авторитетом у коллег, хорошо разбирающийся в современных тенденциях урбанистики и, главное, способный доводить до конца начатое дело», — рассказал Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что Воробьеву предстоит заняться формированием внешнего облика Омска, учитывая интересы местных жителей.
Ранее эту должность занимала Наталья Старченкова, но после того, как она ушла работать в областное правительство в июне 2022 года, пост главного архитектора Омска оставался вакантным.