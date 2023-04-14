В Омске готовятся перевести ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на природный газ

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:54
Две крупнейших в Омске тепловых электростанции, №4 и 5, могут быть переведены на более экологичное топливо. Еще в феврале, по итогам визита в Омск вице-премьера федерального правительства Александра Новака, стало известно, что прорабатывается вопрос о переводе ТЭЦ с угля на природный газ. Теперь эту ситуацию официально прокомментировали в региональном Минэнерго.
— В настоящее время, — рассказали в пресс-службе ведомства, — на территории Омской области с привлечением средств из федерального бюджета прорабатываются инвестиционные проекты с потребностью в природном газе, в том числе проекты по переводу ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ.
В пресс-службе ТГК-11 (владельца ТЭЦ) Городу55 сообщили, что на данный момент нет технической возможности получать газ в необходимых количествах. Однако компании «Газпром межрегионгаз Омск», «Газпром межрегионгаз» и «Газпром трансгаз Томск» сейчас выясняют, какие именно существуют инфраструктурные ограничения и как их можно устранить.
Отметим, что ТЭЦ — крупнейший загрязнитель воздуха в Омске, на них приходится третья часть всех выбросов. Без модернизации этих предприятий достичь необходимых показателей в рамках национального проекта «Чистый воздух» не удастся. Это признала, в частности, вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко во время визита в Омск в августе 2021 года.
— Чистота неба в Омске будет зависеть от того, насколько честно и эффективно ТГК-11 выполнит программу модернизации, — констатировала тогда Абрамченко. — Срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Я надеюсь, этого не случится, потому что моя точка зрения: не должны все налогоплательщики и средства федерального бюджета вкладываться и в стопроцентом объеме замещать мероприятия по модернизации.