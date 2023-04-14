В Омске готовятся перевести ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на природный газ

Две крупнейших в Омске тепловых электростанции, №4 и 5, могут быть переведены на более экологичное топливо. Еще в феврале, по итогам визита в Омск вице-премьера федерального правительства Александра Новака, стало известно, что прорабатывается вопрос о переводе ТЭЦ с угля на природный газ. Теперь эту ситуацию официально прокомментировали в региональном Минэнерго.