В Минтруде назвали основные изменения на рынке труда в России

Министерство труда отмечает, что рабочие специальности становятся все более востребованными, в частности, на фоне импортозамещения. Кроме того, промышленные компании предоставляют больший объем социальных льгот своим сотрудникам, что делает их вакансии более привлекательными по сравнению с другими отраслями.