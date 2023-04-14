В Минтруде назвали основные изменения на рынке труда в России

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В промышленно-производственной отрасли предлагается 1,9 тыс. вакансий с зарплатой свыше 200 тыс. рублей, что в 10 раз больше, чем аналогичные предложения в IT-секторе. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Министерство труда отмечает, что рабочие специальности становятся все более востребованными, в частности, на фоне импортозамещения. Кроме того, промышленные компании предоставляют больший объем социальных льгот своим сотрудникам, что делает их вакансии более привлекательными по сравнению с другими отраслями.