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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:57

В Минтруде назвали основные изменения на рынке труда в России

14 апреля 2023, 11:56
Российский рынок труда находится в процессе изменения, говорится в аналитической записке Министерства труда. Наиболее востребованные вакансии предлагаются производственными компаниями с высокими доходами.

В промышленно-производственной отрасли предлагается 1,9 тыс. вакансий с зарплатой свыше 200 тыс. рублей, что в 10 раз больше, чем аналогичные предложения в IT-секторе. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Министерство труда отмечает, что рабочие специальности становятся все более востребованными, в частности, на фоне импортозамещения. Кроме того, промышленные компании предоставляют больший объем социальных льгот своим сотрудникам, что делает их вакансии более привлекательными по сравнению с другими отраслями.

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