В дептрансе Омска рассказали, появятся ли трамваи на Левобережье

Пругов рассказал, что капремонт путей проводят собственными силами и средствами, поэтому дело двигается достаточно медленно. За 2022 года в городе обновили только 1,4 км трамвайных путей. Также предприятие успело отремонтировать 11 трамваев, но этого все равно недостаточно. В то время на Левом берегу жители не пользуются этим видом транспорта уже давно — с 2007 года.