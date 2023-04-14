В дептрансе Омска рассказали, появятся ли трамваи на Левобережье

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 02:47
На предприятии «Электрический транспорт» сейчас есть 144 троллейбуса и 95 трамвая. Хоть первые и изношены на порядка 50%, но последние — на 75%, сообщил замдиректора предприятия Андрей Пругов. В городе все хотят развить трамвайные пути, но финансовые трудности пока никуда не исчезли. Эту тему депутаты решили поднять на последнем заседании комитета Горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.
Пругов рассказал, что капремонт путей проводят собственными силами и средствами, поэтому дело двигается достаточно медленно. За 2022 года в городе обновили только 1,4 км трамвайных путей. Также предприятие успело отремонтировать 11 трамваев, но этого все равно недостаточно. В то время на Левом берегу жители не пользуются этим видом транспорта уже давно — с 2007 года.
«Генпланом города предусматривается развитие трамвайных путей на Левый берег, но денег на это нет. Стоимость новых трамваев стремится к 70–90 млн рублей за единицу. Троллейбус „Адмирал“ стоит 24 млн. Для города Омска финансовые средства не были выделены на приобретение трамваев», — сообщил директор дептранса Вадим Кормилец.
Трамваи стоят в три раза дороже троллейбусов, так что в департаменте отдали предпочтение более дешевому транспорту. Так, до конца 2022 году на Левом берегу собираются проложить десять км троллейбусной сети, отремонтировать депо на улице Ватутина и приобрести еще 40 троллейбусов. В этом администрации города поможет инфраструктурный кредит.
Кормилец также заявил, что необходимо попасть в программу по замене трамвайных путей. Проект развивается по всей стране, но пока что Омск не вошел в десятку городов, где будет организован ремонт.