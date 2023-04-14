Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Сегодня, 14 апреля, запланировано отключение светофоров на пересечении улиц Масленникова и Жукова, а также на перекрестке Масленникова и Пушкина.
По информации муниципального учреждения «Транссигнал», дорожные объекты не работают с 9 утра. К 19 часам их должны снова подключить к питанию. Как сообщили Городу55 сотрудники предприятия, отключение связано с ремонтными работами на подстанции.
Госавтоинспекция просит автомобилистов и пешеходов просят быть особо внимательными в это время на дорогах. Отметим, что этот участок, где отключили светофоры, находится рядом с Ленинградским мостом. Вероятно, омичам, которые вечером едут из центра с работы, будет еще сложнее добраться домой.
К слову, недавно, на подходе к Ленинградскому мосту ограничили движение. Автомобилистам закрыли доступ к проезду на Ленинградском проспекте. На участке со стороны улицы Суворова на левобережном подходе к мосту в течение четырех месяцев будет невозможно двигаться. Причина — строительство транспортной развязки по улице 3-я Островская.