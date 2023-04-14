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Нужно больше проблем. На подъезде к Ленинградскому мосту в Омске отключили светофоры

14 апреля 2023, 04:10
Фото: Город55

В центре Омска на целый день отключили светофоры

Они не будут работать до 19 часов.

Сегодня, 14 апреля, запланировано отключение светофоров на пересечении улиц Масленникова и Жукова, а также на перекрестке Масленникова и Пушкина.

По информации муниципального учреждения «Транссигнал», дорожные объекты не работают с 9 утра. К 19 часам их должны снова подключить к питанию. Как сообщили Городу55 сотрудники предприятия, отключение связано с ремонтными работами на подстанции.

Госавтоинспекция просит автомобилистов и пешеходов просят быть особо внимательными в это время на дорогах. Отметим, что этот участок, где отключили светофоры, находится рядом с Ленинградским мостом. Вероятно, омичам, которые вечером едут из центра с работы, будет еще сложнее добраться домой.

К слову, недавно, на подходе к Ленинградскому мосту ограничили движение. Автомобилистам закрыли доступ к проезду на Ленинградском проспекте. На участке со стороны улицы Суворова на левобережном подходе к мосту в течение четырех месяцев будет невозможно двигаться. Причина — строительство транспортной развязки по улице 3-я Островская.

Ждать ли новых пробок? В Омске на подходе к Ленинградскому мосту ограничат движение
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#Алина Ясинская#Светофоры#Госавтоинспекция#Транспорт#Город#Новости#Омск
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