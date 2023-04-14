Госавтоинспекция просит автомобилистов и пешеходов просят быть особо внимательными в это время на дорогах. Отметим, что этот участок, где отключили светофоры, находится рядом с Ленинградским мостом. Вероятно, омичам, которые вечером едут из центра с работы, будет еще сложнее добраться домой.