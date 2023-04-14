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Posted 14 апреля 15:48

Published 14 апреля 15:48

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

РЭО: На мусорных полигонах выявили более 2400 нарушений

14 апреля 2023, 15:48
Российский экологический оператор сообщил об итогах проекта по контролю за состоянием мусорных полигонов с помощью дронов со средствами лазерного сканирования. Основной целью проекта являлось определение остаточной вместимости полигонов и оставшегося срока службы объектов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что всего при помощи дронов проконтролировали 496 действующих полигонов, внесенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на территории 62 регионов РФ. Кроме того, в РЭО сумели выявить нарушения, которых обнаружилось немало – более 2400. Обычно на полигонах отмечали отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход отходов и фильтрата за пределы установленного участка. Ответственность для нарушителей определят надзорные органы и органы местного самоуправления, подвел итог Буцаев. Об этом информирует NewsNN.ru.

РЭО начал проект по контролю над полигонами посредством дронов в мае 2022 года. Дроны проводили лазерное воздушное сканирование. Это происходило следующим образом: сперва беспилотный летательный аппарат с лидаром (средством мобильного лазерного сканирования) совершал облет полигона. На основании сделанных измерений строили облако точек, накладывали текстуры, ортофотопланы, проводили привязку проектной документации к объекту.

Далее на цифровом двойнике полигона высчитывали фактически оставшийся срок службы объекта, для чего определяли остаточную вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений, выход навалов отходов за периметр отведенного земельного участка, фильтрата за пределы специально назначенных мест и так далее.

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