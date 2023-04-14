РЭО: На мусорных полигонах выявили более 2400 нарушений

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что всего при помощи дронов проконтролировали 496 действующих полигонов, внесенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на территории 62 регионов РФ. Кроме того, в РЭО сумели выявить нарушения, которых обнаружилось немало – более 2400. Обычно на полигонах отмечали отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход отходов и фильтрата за пределы установленного участка. Ответственность для нарушителей определят надзорные органы и органы местного самоуправления, подвел итог Буцаев. Об этом информирует NewsNN.ru.